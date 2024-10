La contribution exceptionnelle pour les plus hauts revenus réduite à 24.300 foyers

La « contribution exceptionnelle » prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 a été précisée. Contrairement aux premières estimations qui annonçaient 65.000 ménages concernés, ce sont finalement 24.300 foyers qui devront s’acquitter de cette nouvelle mesure, selon des informations rapportées par Les Échos et confirmées par Bercy en fin de semaine.



Cette contribution vise les ménages aux revenus les plus élevés, dépassant 500.000 euros par an pour les foyers sans enfants, ou 250.000 euros pour une personne seule. Toutefois, parmi ces foyers, seuls ceux qui bénéficient actuellement d’un taux d’imposition inférieur à 20 % seront directement concernés. En d'autres termes, l’objectif est d’imposer un taux moyen minimum de 20 % à ces ménages, empêchant ainsi l’optimisation fiscale excessive. Cette mesure s’appliquera à compter de l'imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à celle des revenus de 2026.



Pour justifier cette nouvelle contribution, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, explique que « ce mécanisme permet de s’assurer que ces foyers les plus aisés participent équitablement à l’effort national », notamment en vue de redresser les comptes publics. L’idée est de garantir une imposition plus juste en ciblant ceux qui, en dépit de revenus très élevés, bénéficient de stratégies d’optimisation fiscale leur permettant d’être imposés à un taux inférieur à 20 %.