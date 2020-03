Le chômage partiel touche 2,2 millions de salariés

« Je redis aux entreprises : ne licenciez pas, utilisez le chômage partiel. Vous garderez vos compétences et vous ne mettrez pas vos salariés au chômage », a martelé la ministre qui a ajouté que « même pour un seul salarié, le chômage partiel marche ». Muriel Pénicaud précise que les demandes d'entreprises n'ayant pas eu de réponse en 48 heures sont « réputées acquises » et que les contrôles ne seront effectuées qu'après la crise sanitaire.



Le gouvernement a également assoupli le code du travail dans plusieurs domaines : les congés payés qui peuvent être imposés, le travail dominical facilité, et la possibilité de travailler jusqu'à 60 heures par semaine dans certains secteurs. Ce qui a provoqué la colère de plusieurs syndicats. La ministre indique que ces 60 heures doivent être utilisées « avec parcimonie » : il ne s'agit pas, dans « grande majeure partie des cas » de travailler plus. Mais « Quand on fabrique des respirateurs, c'est un peu technique. On ne peut pas faire appel à des intérimaires ».