Aéronautique : pourquoi la fiscalité inquiète de plus en plus les industriels européens

Le débat a pris une nouvelle ampleur en France avec la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Plusieurs organisations professionnelles estiment que ces mesures interviennent au pire moment, alors que l’aéronautique doit financer simultanément sa transition environnementale, la montée en cadence des chaînes de production et le renouvellement des flottes mondiales.

Aéronautique : un secteur en reprise confronté à une hausse des coûts

L’aéronautique européenne bénéficie pourtant d’une dynamique particulièrement favorable depuis deux ans. Airbus continue d’afficher des carnets de commandes historiques, tandis que Safran, Thales ou encore les grands équipementiers profitent du redémarrage massif du trafic aérien international.

Selon l’Association internationale du transport aérien, le trafic mondial devrait dépasser durablement les niveaux d’avant-crise en 2026. Cette reprise soutient toute la chaîne de valeur aéronautique, des motoristes aux sociétés de maintenance, en passant par les aéroports et les fournisseurs de matériaux spécialisés.

Mais cette embellie masque une pression financière croissante. Les compagnies aériennes doivent absorber des coûts énergétiques élevés, financer les carburants durables et faire face à l’alourdissement progressif des contraintes réglementaires européennes. Selon Airlines for Europe, les coûts réglementaires du secteur atteignent déjà 15,5 milliards d’euros par an et pourraient grimper à 27,6 milliards d’euros annuels d’ici 2030.

Dans ce contexte, la hausse des taxes françaises est perçue comme un nouveau choc de compétitivité. L’Union des aéroports français estime que les mesures fiscales actuelles pourraient provoquer la perte de 1,3 million de passagers sur les plateformes françaises. Plusieurs compagnies ont déjà réduit leurs capacités. Ryanair a notamment annoncé une baisse de 13 % de son offre hivernale en France, soit environ 750.000 sièges supprimés.

Fiscalité : les industriels de l’aéronautique craignent un déplacement des investissements

Pour les industriels, le risque dépasse désormais le seul ralentissement du trafic. L’aéronautique repose sur des investissements industriels extrêmement lourds, souvent planifiés sur plusieurs décennies. Toute dégradation de la rentabilité du secteur peut donc avoir des conséquences rapides sur les arbitrages financiers des groupes internationaux.

Plusieurs dirigeants estiment déjà que certaines activités pourraient progressivement être déplacées vers des pays offrant un environnement fiscal plus favorable. Les compagnies aériennes arbitrent leurs ouvertures de lignes en fonction des coûts d’exploitation, tandis que les industriels surveillent attentivement les politiques publiques de soutien au secteur.

Les inquiétudes sont particulièrement fortes en France, où l’aéronautique constitue l’un des principaux secteurs exportateurs industriels. La filière représente plusieurs centaines de milliers d’emplois directs et indirects, notamment autour des grands bassins industriels de Toulouse, Bordeaux ou Nantes.

Les groupes rappellent également que la transition écologique exige des investissements colossaux. Le développement des carburants durables, des nouvelles motorisations ou des avions moins consommateurs nécessite des milliards d’euros sur plusieurs années. Pour les industriels, une pression fiscale excessive risque donc de réduire les capacités de financement au moment même où l’Europe tente de conserver son avance technologique.

L’aéronautique européenne sous pression face à la concurrence mondiale

Les acteurs du secteur dénoncent également une concurrence de plus en plus asymétrique avec les États-Unis, le Golfe et l’Asie. Les compagnies européennes estiment supporter davantage de contraintes fiscales et environnementales que leurs concurrentes internationales.

Selon Airlines for Europe, les parts de marché des compagnies européennes dans le trafic mondial sont passées de 47 % à 40 % entre 2022 et 2025. Plusieurs dirigeants jugent que l’Europe risque progressivement de perdre en attractivité si les coûts continuent d’augmenter plus rapidement que dans les autres grandes régions aériennes.

Cette pression touche aussi les infrastructures. Les gestionnaires d’aéroports régionaux craignent une baisse durable des dessertes françaises si les compagnies continuent de réduire leurs capacités. Or, ces plateformes jouent un rôle important dans l’activité économique locale, le tourisme et les échanges commerciaux.

Le président de l’Union des aéroports français, Thomas Juin, a d’ailleurs dénoncé un “décrochage” français lié à des “choix politiques et fiscaux qui ont fragilisé notre compétitivité”, selon des propos rapportés par l’AFP.

Les industriels réclament désormais une “pause fiscale”

Face à cette situation, les représentants de l’aéronautique multiplient les appels à la stabilité réglementaire. Les organisations professionnelles demandent aux gouvernements européens de limiter les nouvelles hausses de prélèvements afin de préserver les capacités d’investissement du secteur.

Plusieurs dirigeants estiment également nécessaire de mieux coordonner les politiques industrielles européennes. L’objectif est d’éviter que certaines compagnies ou certains investissements ne se déplacent vers des marchés jugés plus compétitifs fiscalement.

Les industriels insistent enfin sur un point central : l’aéronautique européenne reste l’un des rares secteurs où le continent conserve une puissance technologique et industrielle mondiale. Airbus, Safran, Dassault Aviation ou encore Rolls-Royce occupent encore des positions dominantes dans plusieurs segments stratégiques du marché mondial.

Pour la filière, la bataille autour de la fiscalité dépasse donc désormais le seul cadre budgétaire. Elle concerne aussi la capacité de l’Europe à maintenir son poids industriel dans l’une des industries les plus concurrentielles et capitalistiques au monde.