Le gouvernement plus optimiste sur la contraction de l'économie en 2020

Le recul du produit intérieur brut ne sera pas de 11% en 2020, mais de 10% « seulement », d'après les dernières estimations de Bercy. Cela reste la contraction la plus importante de l'économie française depuis la seconde guerre mondiale. Le déficit public devrait s'établir à 10,1% du PIB, ce qui est là aussi un peu meilleur que pour la précédente prévision de 11,4%. Cela reste tout de même extrêmement élevé et largement en dehors des clous de Bruxelles. Durant une année normale, le déficit public ne devrait pas dépasser les 3%…



Quant au niveau de la dette publique, il est également abyssal puisqu'il représentera 117,5% du PIB. C'est tout de même moins que les 120,9% prévus par le gouvernement auparavant. Pour 2021, le rebond sera d'ampleur, avec une croissance désormais prévue de 8%, avec un plan de relance qui contribuera à hauteur de 1,5%. Cela ne suffira cependant pas pour réduire le dette : elle sera toujours très importante, avec une estimation de 116,2%. Il faudra attendre 2022 pour retrouver le niveau d'activité et de croissance que connaissait l'Hexagone en 2019.