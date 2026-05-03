Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais ne pas déclarer votre compte Revolut ou PayPal peut coûter 1 500€ d’amende par compte oublié

Des millions de Français utilisent des plateformes comme Revolut, Wise, Crypto.com ou PayPal sans savoir qu’ils doivent déclarer chaque année leurs comptes à l’étranger aux impôts. Oublier cette formalité peut coûter très cher : jusqu’à 1 500 € par compte non déclaré. Alors que la campagne fiscale 2026 se profile, il faut être bien informé sur cette obligation légale.

Déclarez vos comptes étrangers

L’article 1649 A du Code général des impôts impose de déclarer tous les comptes bancaires ouverts à l’étranger, y compris ceux tenus par des néobanques ou des plateformes d’actifs numériques, confirme Capital. Cette règle s’applique dès la première année d’ouverture, même si le compte est inactif ou vide. Sont notamment concernées des plateformes comme Binance, Coinbase et Kraken.

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) rappelle qu’il faut déclarer ces comptes pour éviter des sanctions financières lourdes, soulignant l’importance de la surveillance fiscale.

Formalités et exceptions à connaître

Pour déclarer un compte ouvert à l’étranger, il faut remplir le formulaire 3916 ou 3916 bis lors de la déclaration de revenus. Sur impots.gouv.fr, les comptes peuvent ensuite apparaître préremplis les années suivantes si vous les avez bien déclarés au départ.

Il y a des subtilités autour des IBAN : si votre compte est identifié par un IBAN français, aucune déclaration n’est requise. En revanche, les IBAN lituaniens, belges ou britanniques doivent être déclarés. Un changement d’IBAN en cours d’année doit aussi être signalé.

Cas particulier : PayPal

L’obligation de déclarer un compte PayPal n’existe pas dans tous les cas. L’exonération s’applique si le compte est lié à un compte courant en France, si le cumul des encaissements annuels n’excède pas 10 000 € et s’il est utilisé uniquement pour des transactions en ligne. En revanche, si le compte sert à une activité professionnelle, la déclaration reste obligatoire.

Des comptes séparés ? déclarez-les séparément

Il faut aussi déclarer séparément des comptes distincts hébergés dans une même application, comme c’est le cas chez Revolut. Un compte courant, un compte-titres et un portefeuille d’actifs numériques doivent chacun faire l’objet d’une déclaration propre.

Avec l’entrée en vigueur de la directive DAC8 au 1er janvier 2026, les plateformes d’actifs numériques en Europe devront collecter et transmettre des données aux autorités fiscales nationales. Elles devront notamment communiquer l’identité des utilisateurs, leur résidence fiscale et l’historique de leurs transactions, ce qui augmentera la transparence des échanges.