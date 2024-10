Une surtaxe pour les plus riches : 65.000 foyers concernés

La mise en place de cette nouvelle contribution exceptionnelle, bien que ciblée sur les plus riches, crée déjà des remous au sein de la majorité présidentielle. Le député Gérald Darmanin, ancien ministre du Budget, s’est fermement opposé à une augmentation des impôts, même limitée aux plus fortunés. « Pour l'instant, le budget tel qu'il est annoncé me paraît inacceptable », a-t-il affirmé sur France Info, soulignant qu’il ne soutiendrait pas cette proposition.



En dépit de ces résistances internes, le gouvernement semble déterminé à faire passer cette mesure. Elle s'inscrit dans un plan plus vaste de redressement des comptes publics dévoilé par Michel Barnier, qui vise une réduction de 60 milliards d'euros d'ici 2025, répartie entre coupes budgétaires et hausses d'impôts. Refusant de taxer davantage les classes moyennes et les Français modestes, l’exécutif entend concentrer ses efforts sur les entreprises les plus rentables et les contribuables les plus riches.



Cette contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus rappelle en partie la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), introduite en 2011, qui taxait à 3 % les revenus dépassant 500.000 euros. Depuis, le nombre de foyers concernés a progressivement augmenté, atteignant 50.000 en 2022, pour un rendement de 1,5 milliard d’euros. Le nouveau dispositif devrait toucher davantage de contribuables et rapporter près de trois fois plus.