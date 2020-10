Vers un gel des pensions de retraite complémentaire des salariés du privé ?

Des dizaines de milliards d’euros ont été consacrés à la protection et à la relance de l’économie française face à l'épidémie de Covid-19, quitte à ne plus tenir compte de l’orthodoxie comptable en matière de maîtrise des déficits publics. Les pensions de retraite complémentaire des salariés du privé seraient-elles les premières à en payer les conséquences, et ce malgré les promesses faites l'an passé ?



En effet, l’Agirc-Arrco devrait proposer dans les jours à venir au conseil d’administration du régime de retraite de geler la revalorisation de la valeur de service du point, servant à calculer les pensions. Argument majeur en faveur de ce gel : son caractère quasi indolore, la hausse sur l’inflation n’étant que de 0,1%, tandis que les salaires sont à la baisse, notamment du fait du recours massif au chômage partiel.