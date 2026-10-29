Blessures invisibles : le coût humain de l’engagement militaire au cœur de « Matricules »

Stress post-traumatique, reconversion, difficultés de réinsertion : les conséquences de l’engagement militaire dépassent largement le champ de bataille. Dans Matricules, publié en octobre 2026 chez VA Éditions, Elia Tellure donne la parole à des militaires et vétérans confrontés aux séquelles psychologiques de leur service. Un ouvrage qui soulève une question essentielle : comment la société accompagne-t-elle ceux qui ont consacré une partie de leur vie à sa sécurité ?

Quand l’engagement militaire laisse des traces durables

L’engagement militaire représente un investissement humain considérable pour la Nation. Formation, préparation opérationnelle, déploiements et exposition à des situations extrêmes constituent le quotidien de nombreux soldats. Mais que se passe-t-il lorsque ces hommes et ces femmes quittent l’institution ou reviennent d’opérations avec des blessures qui ne se voient pas ?

Dans Matricules, Elia Tellure explore cette réalité à travers une série de portraits de militaires et d’anciens combattants. Parmi les personnes rencontrées figurent Moyave, Chef Peper ou encore Mayeul, aux côtés de membres des forces spéciales et de gendarmes. Leurs témoignages mettent en lumière les conséquences parfois durables de l’engagement, notamment le stress post-traumatique, les difficultés psychologiques et le poids du silence.

Au-delà des expériences individuelles, l’ouvrage invite à réfléchir à la place accordée à ces blessures dans une société qui valorise le sacrifice militaire, mais peine parfois à en mesurer toutes les conséquences. Car la fin d’une mission ne signifie pas nécessairement la fin du combat pour ceux qui l’ont menée.

La reconstruction, un enjeu humain et social

La question des blessures psychiques dépasse la seule sphère médicale. Elle concerne également la réinsertion professionnelle, la stabilité familiale et la capacité des anciens militaires à retrouver leur place dans la société civile.

Après plusieurs années passées dans un environnement structuré par la discipline, la cohésion et des missions collectives, le retour à une vie ordinaire peut représenter une transition complexe. Lorsque s’ajoutent des traumatismes psychologiques, les obstacles à la reconstruction deviennent plus importants.

Cette réalité soulève aussi des enjeux économiques et sociaux. Les difficultés de réinsertion peuvent entraîner des ruptures professionnelles, des besoins d’accompagnement prolongés et une perte de compétences pour le monde civil. Pourtant, les militaires disposent souvent de savoir-faire particulièrement recherchés : gestion de crise, leadership, autonomie, capacité d’adaptation et prise de décision dans l’incertitude.

En filigrane, Matricules rappelle ainsi l’importance de ne pas réduire les vétérans à leurs blessures. Leurs parcours témoignent également d’une expérience humaine et professionnelle qui mérite d’être reconnue et valorisée.

L’ouvrage insiste notamment sur le rôle de la fraternité d’armes, de l’entraide et des solidarités qui permettent aux personnes concernées de retrouver progressivement un équilibre. La reconstruction apparaît alors comme un processus individuel, mais aussi collectif.

Reconnaître ceux qui ont servi, au-delà des hommages

L’un des intérêts majeurs de Matricules est de replacer l’individu derrière la fonction militaire. Là où les débats sur la défense se concentrent généralement sur les budgets, les équipements et les capacités opérationnelles, Elia Tellure rappelle que la première richesse d’une armée demeure les femmes et les hommes qui la composent.

Cette perspective interroge plus largement la responsabilité collective envers les anciens combattants. La reconnaissance nationale ne peut se limiter aux cérémonies officielles : elle implique également une attention portée à l’accompagnement psychologique, à la réinsertion et à la transmission des expériences vécues.

En donnant la parole à ceux que l’on entend rarement, l’autrice contribue à rapprocher le monde militaire et la société civile. Elle invite aussi à repenser la manière dont l’engagement est considéré, non seulement pendant le service, mais tout au long de la vie.

Avec ses 144 pages, Matricules propose une réflexion accessible sur les conséquences humaines de l’engagement militaire. Un livre qui rappelle que derrière chaque uniforme se trouvent des compétences, des fragilités et des trajectoires individuelles dont la société ne peut ignorer la valeur.

Matricules, Elia Tellure, VA Éditions, octobre 2026, 144 pages.