La France atteint 46 % de prélèvements obligatoires en 2025

La France affiche 46 % de prélèvements obligatoires en 2025 selon Eurostat, un record européen. Simultanément, elle occupe la dernière place du classement OCDE de compétitivité fiscale établi par la Tax Foundation avec 45,7 points sur 100.

Le paradoxe français : 46 % de prélèvements obligatoires mais 45,7/100 en compétitivité

Les données publiées par Eurostat le 28 octobre 2026 replacent la France en tête des pays européens pour les prélèvements obligatoires. Avec 46 % du PIB consacrés aux impôts et cotisations sociales, l’Hexagone devance le Danemark (45,2 %) et la Belgique (44,8 %). L’écart avec l’Irlande, lanterne rouge européenne à 22,7 %, atteint 23,3 points de PIB. Au même moment, la Tax Foundation classe la France dernière des 38 pays de l’OCDE en matière de compétitivité fiscale. Le système français obtient une note de 45,7 sur 100, derrière la Colombie (46,2) et l’Italie (47,3).

Eurostat mesure l’ensemble des recettes fiscales et sociales perçues par les administrations publiques, rapportées au produit intérieur brut. L’indicateur inclut les impôts directs (sur le revenu, sur les sociétés), les impôts indirects (TVA, taxes énergétiques), mais aussi l’intégralité des cotisations sociales, y compris les cotisations imputées. L’office statistique européen précise que « l’indicateur européen est donc plus large que le taux de prélèvements obligatoires calculé par l’Insee, qui exclut ces cotisations fictives : 43,6 % du PIB pour 2025 au sens national. »

La loi de finances pour 2025, adoptée le 14 février, a marqué un tournant. Après plusieurs années de baisses d’impôts sous Emmanuel Macron, le texte introduit une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et une contribution différentielle sur les hauts revenus. Le Haut Conseil des finances publiques chiffrait à près de 23 milliards d’euros le surcroît de recettes attendu.

Qu’est-ce que la Tax Foundation mesure réellement ?

Le think tank américain, fondé en 1937, évalue la compétitivité fiscale selon quatre critères : l’imposition des sociétés, l’imposition des revenus individuels, les taxes sur la consommation et les impôts sur le patrimoine. Contrairement à Eurostat, la Tax Foundation n’examine pas le volume total des prélèvements mais la structure du système fiscal et son impact sur l’activité économique.

L’organisation privilégie les systèmes qui taxent peu les investissements productifs et favorisent la croissance. L’Estonie, première du classement avec 100 points, applique un taux unique de 20 % sur les revenus et n’impose les bénéfices des sociétés qu’au moment de leur distribution. La méthodologie valorise la simplicité, la neutralité et la stabilité fiscale.

Pourquoi ces deux classements ne se contredisent pas

Eurostat photographie le poids global de la fiscalité dans l’économie. La Tax Foundation évalue l’architecture du système et ses effets sur la compétitivité. Un pays peut prélever beaucoup (volume élevé) tout en appliquant des règles complexes et pénalisantes pour les entreprises (structure inefficace).

La croissance économique française s’est établie à 0,8 % en 2025, contre 2,9 % au Danemark. Un PIB faible amplifie mécaniquement le ratio des prélèvements obligatoires : même à recettes constantes, le dénominateur réduit fait grimper le pourcentage. L’effet dénominateur explique en partie la remontée française au sommet du classement européen.

L’impôt sur les sociétés à 36,1 % : la clé du classement OCDE

Le taux maximal d’imposition des bénéfices des sociétés atteint 36,1 % en France, surtaxes comprises. Ce niveau constitue le plus élevé de l’OCDE et pèse lourdement dans l’évaluation de la Tax Foundation. À titre de comparaison, l’Irlande applique 12,5 %, l’Allemagne 30 % et la moyenne OCDE s’établit à 23,5 %. Selon la Tax Foundation, le système estonien « taxe à 22 % les bénéfices des sociétés lorsqu’ils sont distribués, mais pas tant qu’ils sont réinvestis. » Cette approche encourage la réindustrialisation et l’innovation, deux objectifs affichés par Paris mais freinés par une fiscalité des entreprises jugée contre-productive.

Les 5 pays européens les plus taxés selon Eurostat 2025

La France (46 %) devance le Danemark (45,2 %), la Belgique (44,8 %), l’Autriche (43,1 %) et la Suède (42,9 %). Ces cinq pays partagent un modèle d’État-providence développé, financé par une fiscalité redistributive. Le Danemark affiche toutefois une croissance trois fois supérieure à celle de la France, preuve qu’un taux élevé n’interdit pas la performance économique si le système reste cohérent.

À l’opposé, l’Irlande (22,7 %), Malte (29,4 %) et la Roumanie (30,1 %) privilégient une fiscalité légère pour attirer les investissements étrangers. Le Figaro souligne que Dublin capte ainsi les sièges européens de multinationales américaines, au détriment des grands pays continentaux.

En résumé, la France cumule deux records qui ne mesurent pas la même chose : champion européen du volume de prélèvements (Eurostat), dernier de l’OCDE pour la structure fiscale (Tax Foundation). Le défi français consiste à concilier financement de l’État-providence et attractivité économique, un équilibre que le Danemark ou la Suède parviennent mieux à trouver. Les chiffres 2025 rappellent qu’une fiscalité élevée n’est pas incompatible avec la performance, à condition d’être intelligemment conçue.