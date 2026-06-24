Carburant : pourquoi TotalEnergies maintient le plafonnement en zone rurale

Un accord de paix signé à des milliers de kilomètres, des raffineries en ruines au Moyen-Orient, des stocks constitués au pire moment : voilà pourquoi votre carburant reste cher dans les stations rurales alors que le baril de pétrole amorce sa descente. Le 23 juin 2026, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a confirmé le maintien du plafonnement des prix dans 1 200 stations-service situées en milieu rural, soit plus d’un tiers du réseau français du groupe.

L’accord de paix : une bonne nouvelle qui prend du temps

L’accord signé entre les États-Unis et l’Iran a permis la libération de trois pétroliers TotalEnergies bloqués dans le Golfe Persique ce week-end. Sur les cinq navires immobilisés, trois ont pu quitter la zone. Pourtant, Patrick Pouyanné reste prudent : « La question est : est-ce qu’on peut les ramener pour les remplir ? » interroge le dirigeant. La paix sur le papier ne signifie pas automatiquement la reprise des flux pétroliers habituels.

Pourquoi les armateurs hésitent encore à emprunter le détroit d’Ormuz

Malgré un texte diplomatique jugé solide, les compagnies maritimes gardent leurs distances avec le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. « L’accord est bien rédigé, moi, je l’ai lu. Mais il faudra quelques semaines voire mois avant que les choses redeviennent comme avant », analyse Patrick Pouyanné. Les assureurs exigent des primes prohibitives, les capitaines redoutent de nouveaux incidents. La confiance se reconstruit lentement, trop lentement pour faire baisser immédiatement les prix à la pompe.

Les trois pétroliers libérés : un soulagement partiel

Les trois navires libérés représentent une bouffée d’oxygène pour TotalEnergies, mais deux autres restent bloqués. Surtout, leur libération ne résout qu’une partie du problème logistique. De nouvelles infrastructures de transport contournant le détroit d’Ormuz sont en construction, preuve que l’industrie pétrolière anticipe des tensions durables dans cette zone. La normalisation des approvisionnements prendra des mois, pas des semaines.

Le vrai problème : les usines de raffinage détruites

Au-delà des blocages maritimes, la véritable explication de la persistance des prix élevés réside dans les capacités de raffinage. Les infrastructures au Moyen-Orient et en Russie ont subi des dommages considérables. « Ça va prendre du temps de les reconstruire », prévient Patrick Pouyanné. « Nous en avons pour six mois de travaux pour remettre en état la raffinerie que nous possédons avec Aramco, en Arabie saoudite. » Six mois pendant lesquels la production mondiale de produits raffinés restera contrainte.

Les six mois annoncés pour la raffinerie saoudienne donnent un horizon concret : pas de retour à la normale avant fin 2026. D’autres installations nécessitent des délais similaires, voire supérieurs. Cette contrainte physique explique pourquoi, malgré la détente géopolitique, les prix à la pompe résistent. Le baril de brut peut chuter, mais tant que les raffineries tournent au ralenti, les produits finis restent chers. TotalEnergies assume cette réalité en maintenant son dispositif de protection tarifaire.

Pourquoi les stations rurales sont les dernières à bénéficier de la baisse

Sur les 3 300 stations-service TotalEnergies en France, 2 300 affichent désormais des prix entre 1,80 et 1,90 euro le litre, rendant le plafonnement inutile. « Notre intervention n’est plus légitime à ce niveau-là », reconnaît Patrick Pouyanné. Mais 1 200 stations, principalement en zone rurale, continuent à vendre au-dessus de ces niveaux. Le plafond à 1,99 euro pour l’essence et 2,25 euros pour le diesel reste donc en vigueur pour ces points de vente isolés.

Les stocks chers : comment les petites stations se sont piégées elles-mêmes

Les stations rurales souffrent d’un effet mécanique : elles ont constitué leurs stocks au pire moment, quand les prix étaient au plus haut. Leur faible rotation, liée à des volumes de vente limités, les empêche de se réapprovisionner rapidement à des tarifs avantageux. Contrairement aux grandes stations urbaines qui écoulent leurs cuves en quelques jours, les pompes de campagne mettent parfois plusieurs semaines à renouveler leurs réserves. Elles vendent donc encore aujourd’hui du carburant acheté à prix d’or pendant la crise.

Patrick Pouyanné assume cette stratégie différenciée : « S’il y a des zones du territoire, je pense aux zones rurales, qu’il faut continuer à protéger, nous maintiendrons la mesure pour les zones en question. » Le plafonnement devient un outil de politique territoriale autant qu’économique, garantissant que les automobilistes des zones isolées ne subissent pas une double peine. Ces territoires, souvent dépendants de la voiture faute de transports en commun, auraient payé le prix fort sans cette intervention. Le groupe pétrolier prolonge ainsi son engagement pris durant la crise.