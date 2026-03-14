Ce livret d’épargne retrouvé après des décennies pourrait rapporter près de 50 000€

Margno (Lecco), 10 mars 2026 : Un acteur de théâtre à la retraite, âgé de 72 ans, a récemment découvert un document financier vieux de plusieurs décennies. Cette trouvaille inattendue pourrait rapporter une somme importante grâce à une procédure de remboursement engagée pour un livret d’épargne de 0,52 € datant de 1963, dont la valeur actuelle est estimée à près de 50 000 €.

Une découverte surprise lors d’un déménagement

C’est à Margno, dans la province de Lecco en Lombardie, que tout a commencé. Umberto Libassi, acteur de théâtre originaire de cette petite commune, a retrouvé par hasard un coffre d’acteur qui appartenait à ses parents. Dedans : des textes théâtraux, divers documents et un livret oublié. Lors d’un récent déménagement, Umberto a ramené ce coffre chez lui à Valbrenta, dans la province de Vicence.

Il raconte sa surprise dans le journal italien Il Giorno : « Récemment, pendant le déménagement, je l’ai ramené à la maison. » La joie de la découverte a cependant été assombrie par le décès, quelques mois plus tôt, de son épouse, tombée gravement malade l’année précédente.

Un livret au potentiel inattendu

Le livret retrouvé a d’abord semé la confusion. Présenté au départ comme un « livret au porteur », il s’avère être en réalité un livret de dépôt d’épargne nominatif n° 5249, émis par la Caisse d’Épargne de Trieste, plus précisément par l’agence n° 9 située via Montorisino 3. Daté du 25 octobre 1963, il porte un dépôt initial de 0,52 €.

D’après les calculs d’un consultant de l’Association Italie de Rome, avec l’aide de l’avocat Stefano Rossi, la somme possible de remboursement tient compte des intérêts légaux, de la revalorisation et de la capitalisation accumulés depuis la date du dépôt jusqu’à la découverte. Rossi explique : « Le livret a été estimé par un de nos consultants qui a évalué un remboursement […] pour un montant d’environ 50 000 €. »

Une démarche juridique auprès de l’association

Face à cette situation inédite, Umberto a décidé d’entamer une procédure de remboursement. L’avocat Stefano Rossi a lancé une action auprès d’Unicredit et du Ministère de l’Économie. Rossi soutient que la prescription décennale ne peut s’appliquer, car « le jour de départ de la prescription commence à courir à partir de la date de la découverte du titre lui-même, […] l’intéressé, avant cette date, ignorait l’existence du crédit. » Cette interprétation change la façon dont on peut envisager la gestion des créances financières non réclamées.