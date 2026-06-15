Elon Musk franchit la barre historique des 1 000 milliards de dollars

SpaceX propulse Elon Musk au rang de premier trillionnaire de l’histoire

L’introduction en bourse de SpaceX, vendredi 12 juin, a fait franchir à Elon Musk la barre symbolique des 1 000 milliards de dollars de fortune personnelle. L’entrepreneur de 54 ans devient ainsi le premier trillionnaire au monde, un seuil inédit dans l’histoire de l’humanité selon Forbes. Son patrimoine a bondi de 400 milliards de dollars en une seule journée grâce au succès spectaculaire de l’entrée en bourse de sa société spatiale.

Proposée au prix initial de 135 dollars, l’action SpaceX a terminé sa première séance sur le Nasdaq en hausse de 19 %, à 161 dollars. Le titre a même grimpé jusqu’à 30 % durant les échanges, portant la valorisation de l’entreprise spatiale à environ 2 100 milliards de dollars à la clôture. Avec ses 42 % de participation dans SpaceX, Elon Musk a vu sa fortune personnelle s’envoler vers des sommets jamais atteints.

Une levée de fonds qui triple le précédent record mondial

L’opération financière orchestrée par SpaceX a établi un nouveau record historique. L’entreprise a levé 75 milliards de dollars en vendant 555 555 555 actions, une coquetterie numérique caractéristique d’Elon Musk. La levée de fonds triple celle du précédent record détenu par Saudi Aramco, le géant pétrolier saoudien qui avait engrangé près de 30 milliards de dollars lors de son introduction en 2019.

« SpaceX souhaite pouvoir vous emmener sur la Lune, sur Mars et, à terme, encore plus loin, et je suis convaincu qu’avec l’incroyable équipe dont nous disposons ici chez SpaceX, nous y parviendrons pour vous », avait assuré Elon Musk depuis le siège du groupe à Starbase au Texas, selon CNews.

L’accueil enthousiaste des investisseurs reflète leur adhésion à la vision futuriste du milliardaire. Evan Schlossman, de la plateforme d’investissement SuRo Capital, souligne que le succès « témoigne de la forte demande pour les entreprises à la pointe de l’innovation ».

Un patrimoine concentré sur Tesla et SpaceX

La fortune colossale d’Elon Musk repose quasi intégralement sur ses participations dans deux entreprises phares : Tesla et SpaceX. Comme il l’expliquait mi-février, sa « valeur nette est presque entièrement due aux actions détenues dans Tesla et dans SpaceX », précisant avoir « moins de 0,1 % de cela en liquidités ». L’entrepreneur a quasiment triplé sa richesse depuis fin 2024, passant de 400 milliards à plus de 1 100 milliards de dollars selon Forbes.

Début juin, sa fortune était encore évaluée à 835 milliards de dollars, illustrant l’impact fulgurant de l’introduction en bourse de SpaceX sur son patrimoine. Au-delà de ses deux piliers financiers, l’homme d’affaires possède également xAI (sa start-up d’intelligence artificielle absorbée par SpaceX en février), X (ex-Twitter), The Boring Company et Neuralink.

Une richesse équivalente au PIB de la Suisse

Pour mesurer l’ampleur de fortune, 1 000 milliards de dollars équivaut approximativement au produit intérieur brut annuel de la Suisse ou de la Pologne (1 040 milliards de dollars selon le FMI). Le montant représente aussi trois fois la valeur des réserves d’or de la Banque de France.

La fortune d’Elon Musk dépasse largement celle de ses plus proches concurrents. Larry Page, cofondateur de Google et deuxième homme le plus riche au monde, était crédité de 298 milliards de dollars vendredi par Forbes. Sergey Brin, l’autre cofondateur de Google, affiche 268 milliards, suivi de Jeff Bezos avec 248,4 milliards.

Alexandre Baradez, responsable de l’analyse de marché chez IG France, tempère néanmoins : « Si Elon Musk voulait sortir une très grosse partie de ses actions pour acheter de l’immobilier ou que sais-je, le cours des actions en question baisserait massivement » et sa fortune suivrait mécaniquement la tendance. Comme dans toute opération financière d’envergure, la volatilité demeure un facteur déterminant.

Une concentration de richesse qui interroge

L’accumulation de richesse sans précédent suscite des interrogations. « Mille milliards de dollars dans les mains d’un seul homme, c’est incompatible non seulement avec une économie juste mais aussi avec une démocratie saine », dénonce Nabil Ahmed, représentant de l’ONG Oxfam aux États-Unis.

William Robinson, professeur de sociologie à l’Université de Californie-Santa Barbara, observe « une tendance incroyable et continuelle de centralisation et de concentration de richesse (…) et, au sommet, la concentration s’accélère ».

Paradoxalement, l’introduction en bourse de SpaceX profite également aux employés de l’entreprise. Selon la plateforme d’investissement Hill.com, plus de 4 400 anciens et actuels salariés de SpaceX devraient accéder au statut de millionnaires grâce à l’opération.

Mars et l’exploitation minière spatiale au cœur des projections

La valorisation astronomique de SpaceX repose sur des projets futuristes qui relèvent encore largement de la prospective. Elon Musk a fixé à ses équipes des objectifs ambitieux : établir une colonie humaine d’au moins un million d’habitants sur Mars et développer des centres de données dans l’espace fonctionnant grâce à l’énergie solaire.

George Nield, du cabinet de conseil Commercial Space Technologies, reste optimiste : « L’envoi de passagers sur la Lune et sur Mars, la production d’énergie et l’exploitation minière d’astéroïdes, toutes ces choses-là relevaient largement de la science-fiction », mais il dispose désormais de « suffisamment d’éléments » pour envisager leur réalisation « dans un avenir proche ».

Grâce à un système dual de classes d’actions, Elon Musk conservera plus de 80 % des droits de vote de SpaceX malgré ses 42 % de capital, lui accordant un contrôle quasi total sur l’entreprise. Nancy Tengler, analyste chez Laffer Tengler Investments, met en garde contre le « risque de dépendance à une personnalité clé que les investisseurs ne devraient pas négliger ». Comme pour toute innovation technologique de rupture, les enjeux financiers masquent souvent des risques structurels majeurs.