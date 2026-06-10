Votre smartphone a une date d’expiration que personne ne vérifie : voici le calendrier précis où il cesse d’être protégé contre les hackers

Aujourd’hui, les smartphones sont au centre de nos vies numériques et contiennent souvent l’essentiel de nos données personnelles. Mais combien de temps peut-on vraiment compter sur leur protection ? La réponse tient surtout aux mises à jour de sécurité, indispensables pour protéger les appareils contre les menaces en ligne.

Pourquoi les mises à jour de sécurité font la différence

La durée de vie d’un smartphone ne se résume pas à son usure matérielle : c’est aussi la fréquence et la durée des mises à jour de sécurité qui la déterminent. Ces correctifs servent de rempart contre les cyberattaques et les piratages, soulignant l’importance de la sécurité numérique. Chaque modèle de smartphone a un calendrier fixé par son constructeur pour la période de support. Une fois ce délai dépassé, le téléphone peut continuer à fonctionner, mais sans les derniers correctifs, il devient vulnérable aux nouvelles menaces informatiques.

Cela expose les utilisateurs à des risques sérieux, notamment des fuites de données personnelles, souvent causées par des arnaques par SMS. Les téléphones abandonnés perdent progressivement leur capacité à se protéger, mois après mois, devenant des cibles faciles pour l’ingénierie sociale.

Obsolescence programmée : quand un téléphone arrive en bout de course

Sur cette base, l’idée d’obsolescence programmée prend tout son sens, surtout avec l’émergence de technologies émergentes. Tous les smartphones, qu’il s’agisse d’un iPhone 17 Pro ou d’un Oppo Reno 15 Pro, finiront par devenir obsolètes, même si le calendrier varie selon les modèles. Pour certains modèles récents comme les iPhone 17 ou les Samsung Galaxy S26, la date de fin de support est prévue pour 2032. À l’inverse, des modèles plus anciens comme l’iPhone 12 cesseront de recevoir de nouvelles versions logicielles à partir d’octobre 2026. Le Samsung Galaxy S21 ne bénéficie déjà plus de mises à jour depuis janvier 2026.

Heureusement, les éditeurs proposent des périodes de support différentes. Google, Samsung et Fairphone annoncent par exemple cinq ans de mises à jour de sécurité, et Fairphone peut aller jusqu’à dix ans. En revanche, Apple, surnommée « la firme de Cupertino », offre environ un à deux ans de support de sécurité après la dernière mise à jour majeure.

Vérifier son téléphone et conseils pratiques

En quelques secondes, on peut vérifier la date de la dernière mise à jour logicielle dans les paramètres du téléphone. Si cette date remonte à plus de six mois, il est probable que l’appareil ne reçoit plus les derniers correctifs. Un outil utile pour s’y retrouver est le site endoflife.date, repéré par Clubic, qui recense les dates de fin de support pour de nombreux modèles.

Pour rester protégé, il vaut mieux remplacer son smartphone au bon moment, sans pour autant céder à la précipitation. Acheter un modèle de milieu de gamme récent, qui bénéficie de mises à jour régulières, permet souvent d’assurer une bonne protection sans dépenser une fortune.