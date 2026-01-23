Épargne des ménages : en 2025, les livrets réglementés changent de rythme

En 2025, les ménages français continuent d’épargner à un niveau élevé, mais l’usage des livrets défiscalisés se normalise. Après avoir servi de refuge face aux incertitudes économiques et inflationnistes, ces produits de liquidité immédiate sont moins sollicités pour stocker de nouvelles sommes.

La principale explication tient à la baisse des taux de rémunération intervenue en cours d’année. Lorsque le rendement diminue, une partie des ménages arbitre en faveur d’autres supports ou mobilise une épargne devenue surabondante au regard des besoins de précaution.

Livret A : des retraits supérieurs aux versements sur l’année

Sur l’ensemble de l’année 2025, le Livret A affiche une collecte nette négative de –2,12 milliards d’euros (hors intérêts). Ce phénomène est rare à l’échelle annuelle, ce n’est que la troisième décollecte annuelle depuis 2009, et tranche avec les deux années précédentes, durant lesquelles les ménages avaient massivement alimenté leur Livret A.

L’une des raisons de la décollecte est la baisse des taux d’intérêt. En 2025, le taux du Livret A a été abaissé à deux reprises, passant de 3 % à 1,7 %. Cette baisse a réduit l’attractivité du produit pour les épargnants les plus sensibles au rendement, même si le livret a conservé un rendement réel positif sur l’année.

Malgré la décollecte, le montant total placé sur les Livrets A continue d’augmenter. À fin décembre 2025, l’encours atteint 449,6 milliards d’euros, un nouveau record. Cette progression s’explique par les intérêts versés, qui s’élèvent à 9,24 milliards d’euros sur l’année.

LDDS : une épargne de précaution qui résiste mieux

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) termine l’année 2025 avec une collecte nette positive de +1,65 milliard d’euros. Il se distingue ainsi du Livret A et du LEP en restant dans le vert. Cependant, cette collecte est nettement inférieure à celle observée les années précédentes.

En 2025, les intérêts versés sur le LDDS atteignent 3,39 milliards d’euros. Grâce à cette capitalisation, l’encours progresse et atteint 165,6 milliards d’euros, là aussi un niveau record.

LEP : une épargne mobilisée par les ménages modestes

En 2025, le Livret d’épargne populaire enregistre une décollecte nette de –840 millions d’euros. Ce retournement intervient après trois années de forte collecte, soutenues par des taux très élevés et par l’élargissement du nombre de détenteurs. La baisse du taux du LEP, passé de 4 % à 2,7 % en cours d’année, a réduit l’attractivité du produit. Dans le même temps, les ménages éligibles, plus exposés aux tensions sur le pouvoir d’achat, ont davantage puisé dans leur épargne pour faire face aux dépenses courantes.

Malgré la décollecte, le LEP affiche un encours record de 83,8 milliards d’euros fin 2025. Les 2,49 milliards d’euros d’intérêts versés ont contribué à maintenir le niveau global de l’épargne détenue.