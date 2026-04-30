Microsoft Teams : la nouvelle fonction qui détecte automatiquement où vous travaillez

Le géant Microsoft continue de transformer Teams en véritable hub du travail connecté. Sa nouvelle fonctionnalité, baptisée Work Location Detection, permettra bientôt à l’application de reconnaître automatiquement l’endroit où se trouve un employé lorsqu’il se connecte à un réseau Wi-Fi d’entreprise.

Microsoft Teams intégrera une détection automatique du lieu de travail

Teams franchit une nouvelle étape dans la connectivité professionnelle. Selon la feuille de route officielle de Microsoft 365, « lorsqu’un utilisateur se connecte au réseau Wi-Fi de son organisation, Teams ajuste automatiquement sa localisation de travail ». En clair, dès qu’un salarié se connecte depuis le réseau de son entreprise, son statut affichera au bureau — et pourra même préciser le bâtiment ou le site concerné.

Cette option s’inscrit dans une logique d’optimisation du travail hybride. Elle doit permettre aux équipes de savoir rapidement qui est présent physiquement pour faciliter réunions, coordination et réservation d’espaces. Selon le site spécialisé UC Today, la mise à jour sera disponible globalement sur Windows et Mac à partir de décembre 2025.

Sur le plan technique, la détection repose sur l’identification du réseau Wi-Fi (SSID ou BSSID), voire sur l’adresse MAC du routeur, pour authentifier la localisation. Digitec / Galaxus précise que cette reconnaissance sera entièrement automatisée une fois configurée par l’administrateur de l’entreprise. Dans sa documentation officielle, Microsoft explique toutefois que la fonction est désactivée par défaut : l’administrateur doit créer une politique spécifique pour l’activer, et les utilisateurs doivent donner leur consentement.

Un outil pensé pour les entreprises hybrides

Depuis la généralisation du télétravail, les entreprises jonglent entre bureaux pleins et journées à distance. Pour Microsoft, cette fonction répond à un besoin d’organisation : mieux répartir les espaces, planifier les rencontres et anticiper les taux d’occupation.

La firme s’inscrit dans une tendance plus large : transformer Teams en un outil d’intelligence du lieu de travail (workplace intelligence). Dans les faits, le statut « au bureau » sera automatiquement visible dans la fiche de présence, au même titre que « en réunion » ou « absent ». Cela pourrait aussi servir à ajuster les services internes — restauration, sécurité, maintenance.

Pour les grandes entreprises, la promesse est celle d’une logistique fluide : savoir rapidement qui est sur site sans multiplier les messages ou les formulaires. Toutefois, Microsoft indique que l’outil « ne vise pas à contrôler, mais à faciliter ». Dans la pratique, tout dépendra de la manière dont chaque entreprise l’emploiera.