IA : une technologie française redonne la parole aux patients atteints de la maladie de Charcot

Avec Invincible Voice, un laboratoire français d’intelligence artificielle propose une solution concrète pour aider les personnes privées de parole à rester dans l’échange. En misant sur l’open source, le projet ambitionne de rendre ces outils plus accessibles, dans un secteur où les coûts et la complexité freinent encore largement leur diffusion.

Une IA conçue pour un usage réel, pas pour la démonstration



L’outil s’appelle Invincible Voice. Son objectif n’est pas de démontrer la puissance de l’intelligence artificielle, mais de répondre à un besoin très concret : permettre à des personnes atteintes de la maladie de Charcot de continuer à communiquer quand la parole devient difficile, puis impossible.



Développée avec l’entrepreneur Olivier Goy, diagnostiqué en 2020 de sclérose latérale amyotrophique (SLA), la technologie repose sur une IA vocale capable de recréer la voix du patient à partir de quelques enregistrements réalisés avant l’altération de l’élocution. Contrairement aux voix de synthèse standardisées, souvent perçues comme froides ou impersonnelles, l’outil vise à restituer un timbre et des intonations proches de la voix d’origine.



Dans son fonctionnement, Invincible Voice écoute la conversation, la retranscrit en temps réel et propose plusieurs réponses adaptées au contexte. Le patient sélectionne ensuite la phrase qui lui convient — avec ses mains ou via des dispositifs de suivi du regard — et l’IA la restitue à voix haute.



L’enjeu n’est pas seulement de “faire parler” une machine, mais de permettre au patient de rester actif dans l’échange, sans ralentir ou rompre la discussion.



« Ce qu’on a fait ici avec Invincible Voice, c’est un outil capable de comprendre le contexte global de la discussion, de proposer des réponses basées sur ce qu’a dit l’interlocuteur, et de permettre au malade de rebondir en temps réel pour fluidifier l’échange », explique Gabriel, ingénieur chez Kyutai rapporte BFMTV.

Une innovation développée avec un patient

L’un des points marquants du projet est sa méthode de conception. Olivier Goy n’a pas été un simple utilisateur final, mais un contributeur actif au développement du prototype. Son expérience de patient a permis d’orienter l’outil vers des usages concrets, ancrés dans le quotidien.

« Être capable de communiquer, c’était déjà génial. Le faire avec ma propre voix, c’était incroyable. La partie manquante, c’était l’échange », souligne Olivier Goy.

Cette approche centrée sur l’utilisateur répond à une réalité bien connue des acteurs du médico-social : de nombreuses solutions techniques existent, mais peu sont réellement adaptées aux contraintes physiques, émotionnelles et sociales des patients. Dans le cas de la SLA, où les capacités intellectuelles restent intactes, la perte de la parole représente un isolement brutal que les technologies peuvent partiellement compenser.

L’open source, un choix stratégique et économique

Au-delà de l’innovation technologique, Invincible Voice se distingue par son mode de diffusion. L’outil est proposé en open source, ce qui signifie que son code est librement accessible et réutilisable.

« Nous partageons aujourd’hui Invincible Voice, une technologie open source pour aider les personnes atteintes de la maladie de Charcot à communiquer plus facilement grâce à l’intelligence artificielle », indique le laboratoire.

Ce choix n’est pas neutre. Dans le domaine de l’assistance à la communication, les solutions existantes sont souvent coûteuses, fragmentées et dépendantes de logiciels propriétaires. L’ouverture du code permet à d’autres acteurs — hôpitaux, associations, éditeurs de logiciels, chercheurs — d’adapter l’outil à leurs besoins, de l’améliorer ou de l’intégrer à des dispositifs existants.

Pour les familles et les structures d’accompagnement, l’enjeu est aussi financier. Réduire les coûts d’accès à ces technologies peut faciliter leur adoption et éviter que la communication assistée ne reste réservée à une minorité de patients bien équipés.