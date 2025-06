Le Plan Épargne Retraite : un incontournable pour faire face à la réforme des retraites ?

La dernière réforme des retraites, entrée en vigueur dans un climat social tendu, continue de faire couler beaucoup d’encre. Derrière les slogans et les mobilisations, une réalité s’impose : les Français devront travailler plus longtemps pour une pension parfois moins généreuse. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’avenir de leur retraite et sur les solutions à mettre en place dès aujourd’hui pour en préserver le niveau.

À l’heure où la confiance dans le système par répartition s’effrite, les dispositifs d’épargne individuelle reprennent le devant de la scène. Parmi eux, le Plan Épargne Retraite (PER) s’impose comme une alternative crédible, à mi-chemin entre outil patrimonial et bouclier préventif. Mis en place en 2019, ce produit d’épargne longue connaît un regain d’intérêt depuis l’annonce de la réforme.

Faut-il y voir un simple effet de conjoncture ou les prémices d’un changement plus structurel dans la manière de préparer sa retraite ? Éclairage sur un dispositif qui séduit de plus en plus d’épargnants.

Réforme des retraites : un système sous pression

Depuis plusieurs années, le système de retraite français fait face à une équation budgétaire de plus en plus complexe. Vieillissement de la population, allongement de l’espérance de vie, déséquilibre entre actifs et retraités : les fondamentaux du modèle par répartition sont mis à rude épreuve. Le gouvernement a donc engagé, en 2023, une réforme d’ampleur visant à assurer la pérennité du système.

Parmi les mesures phares : le recul de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans, une durée de cotisation portée à 43 annuités pour une retraite à taux plein, et un système de bonus-malus pour encourager les carrières longues. Une réforme que l’exécutif présente comme nécessaire, mais qui ne dissipe pas les incertitudes des Français, bien au contraire.

Selon une étude récente du Conseil d’orientation des retraites (COR), les pensions de retraite devraient stagner, voire diminuer en proportion du revenu d’activité dans les années à venir. Dans ce contexte, de plus en plus d’actifs prennent conscience de la nécessité de diversifier leurs sources de revenus à la retraite.

Le Plan Épargne Retraite : un dispositif robuste pour anticiper

Face aux incertitudes croissantes du système collectif, les Français se tournent de plus en plus vers des solutions individuelles d’épargne retraite. Et parmi elles, le Plan Épargne Retraite (PER) s’impose comme la référence. Créé par la loi Pacte en 2019 pour harmoniser et simplifier les anciens produits (PERP, Madelin, PERCO…), le PER connaît un succès croissant, porté par une promesse simple : permettre à chacun de se constituer un complément de revenus pour la retraite, tout en bénéficiant d’une fiscalité incitative.

Concrètement, le PER se décline en trois versions – individuel, collectif et obligatoire – mais c’est le PER individuel qui attire le plus l’attention des épargnants. Accessible à tous, quel que soit le statut professionnel, ce produit permet d’épargner à son rythme, sur des supports d’investissement variés (fonds euros, unités de compte), avec la possibilité de choisir entre une gestion libre ou pilotée selon son appétence au risque.

Mais c’est surtout le double levier fiscal qui séduit. Les sommes versées peuvent être déduites du revenu imposable, dans certaines limites, et à la sortie, le titulaire du PER a le choix entre une rente viagère ou un capital, ou même un panachage des deux.

Le PER en chiffres : une dynamique en forte croissance

Depuis sa création en 2019, le Plan Épargne Retraite (PER) connaît une progression constante, tant en nombre de souscripteurs qu’en encours. Cette tendance reflète l’intérêt croissant des Français pour ce dispositif d’épargne à long terme.

Nombre de titulaires : Au troisième trimestre 2024, plus de 11 millions de personnes détenaient un PER, contre 9,8 millions à la même période en 2023 .

: Au troisième trimestre 2024, plus de 11 millions de personnes détenaient un PER, contre 9,8 millions à la même période en 2023 . Encours total : L’encours global des PER atteignait près de 119 milliards d’euros à fin septembre 2024, témoignant d’une collecte soutenue et d’une confiance renforcée des épargnants dans ce produit .

: L’encours global des PER atteignait près de 119 milliards d’euros à fin septembre 2024, témoignant d’une collecte soutenue et d’une confiance renforcée des épargnants dans ce produit . Répartition des types de PER :

PER individuel (PERin) : 4,1 millions de titulaires, représentant 57,8 % de l’encours total.

: 4,1 millions de titulaires, représentant 57,8 % de l’encours total. PER d’entreprise obligatoire (PERo) : 3,6 millions de souscripteurs, soit 19,8 % de l’encours.

: 3,6 millions de souscripteurs, soit 19,8 % de l’encours. PER collectif (PERco) : 3,4 millions de titulaires, correspondant à 22,9 % de l’encours .

Quels avantages pour les épargnants ?

Si le Plan Épargne Retraite s’impose progressivement dans le paysage de l’épargne long terme, c’est parce qu’il combine plusieurs atouts qui répondent aux attentes des Français en quête de sécurité, de rendement et de flexibilité.

Un avantage fiscal dès l’entrée

Le PER permet de déduire les versements volontaires de son revenu imposable, dans les limites fixées par l’administration fiscale (jusqu’à 10 % des revenus professionnels ou du plafond annuel de la Sécurité sociale). Cet avantage est particulièrement intéressant pour les contribuables fortement imposés, qui peuvent ainsi optimiser leur fiscalité tout en préparant leur retraite.

Une sortie souple et personnalisable

Contrairement aux anciens produits comme le PERP, la sortie du PER peut se faire :

en capital , en une ou plusieurs fois,

, en une ou plusieurs fois, en rente viagère ,

, ou sous une forme mixte, ce qui offre une liberté appréciable au moment de la retraite.

De plus, en cas d’achat de la résidence principale, il est possible de débloquer les sommes épargnées par anticipation, sans attendre l’âge de la retraite.

Une gestion adaptée à chaque profil

Avec la gestion pilotée par horizon, l’épargne est automatiquement investie de manière plus dynamique au début, puis progressivement sécurisée à l’approche de la retraite. Les profils les plus aguerris peuvent opter pour une gestion libre, pour choisir eux-mêmes leurs supports d’investissement (OPCVM, SCPI, fonds ISR…).

Un outil pour tous les publics

Le PER s’adresse à une large typologie d’épargnants : jeunes actifs souhaitant commencer à se constituer un capital, travailleurs non-salariés en quête de solutions pour optimiser leur fiscalité, cadres supérieurs souhaitant sécuriser leur retraite… Sa souplesse et sa portabilité en font un produit à la fois universel et adaptable.

Comment choisir et piloter son PER ?

Face à l’offre grandissante de Plans Épargne Retraite sur le marché, faire un choix éclairé peut vite s’avérer complexe. Tous les contrats ne se valent pas, et les différences peuvent avoir un impact significatif sur la performance finale.

Les critères essentiels à analyser

Les frais : ils varient fortement d’un contrat à l’autre. Il faut prêter attention : aux frais sur versements ,

, aux frais de gestion (fonds euros et unités de compte),

(fonds euros et unités de compte), aux frais d’arbitrage en cas de gestion libre. Les supports d’investissement : un bon PER doit offrir une gamme diversifiée, allant des fonds sécurisés (fonds euros) aux supports plus dynamiques (unités de compte, SCPI, ETF, etc.). La qualité de la gestion : La gestion pilotée à horizon est idéale pour les épargnants souhaitant déléguer l’allocation de leur épargne.

est idéale pour les épargnants souhaitant déléguer l’allocation de leur épargne. Les profils plus autonomes peuvent préférer une gestion libre, à condition de bien connaître les mécanismes financiers. Les modalités de sortie : il est essentiel de vérifier les conditions de transformation du capital en rente, ainsi que les options de sortie en capital, fractionnée ou totale.

L’importance d’un accompagnement professionnel

Au-delà des comparateurs en ligne, le recours à un conseiller en gestion de patrimoine permet d’ajuster le contrat à sa situation personnelle : niveau de revenu, objectifs de transmission, tolérance au risque, horizon de placement, etc. Le pilotage d’un PER ne s’improvise pas : il s’inscrit dans une stratégie patrimoniale globale.

Un accompagnement régulier est aussi nécessaire pour réajuster la stratégie d’investissement dans le temps, en fonction de l’évolution des marchés, des besoins ou du cadre fiscal.

Dans un paysage marqué par l’évolution rapide des règles du jeu en matière de retraite, le Plan Épargne Retraite s’impose comme une réponse pragmatique et structurante. Plus qu’un simple produit d’épargne, il incarne une nouvelle manière d’anticiper l’avenir : de façon individuelle, responsable et personnalisée.

À l’heure où les pensions publiques risquent de ne plus suffire, le PER permet à chacun de reprendre la main sur son futur financier. Fiscalement attractif, souple dans son fonctionnement, et adaptable à tous les profils, il séduit de plus en plus de Français soucieux de préserver leur qualité de vie une fois l’heure de la retraite venue.