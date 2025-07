Les dons des Français pour réduire la dette publique : une initiative méconnue

Depuis 2006, les Français peuvent directement participer à l’effort national en faisant un don à l’État pour rembourser la dette publique. Cette démarche, prévue par l’article L1121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, attire de plus en plus l’attention dans une période où la dette de la France dépasse 3 300 milliards d’euros et représente 114 % du PIB selon l’Insee.

Un geste citoyen : des exemples concrets

Parmi ceux qui n’hésitent pas à donner, Stéphane Chamaillard a envoyé un chèque de 45 euros au ministère de l’Économie en décembre 2024. Ce geste symbolique a été officialisé par un arrêté publié au Journal officiel le 19 juin 2025. En 2021, un autre citoyen, Michel Fache, a fait preuve d’une grande générosité en versant 40 000 euros pour alléger la dette publique. Son don a été confirmé par l’arrêté du 5 mars 2021. Plus récemment, en novembre dernier, un autre Français a contribué avec 150 euros.

Chaque don doit être accepté par l’autorité compétente et être suivi d’un arrêté, ce qui permet d’assurer une traçabilité et une reconnaissance officielle du geste.

La procédure et le cadre légal

Les dons à l’État ne donnent pas droit à des avantages fiscaux, contrairement à ceux versés à des associations ou organismes reconnus d’utilité publique. La DGFiP l’explique à Capital en précisant que, « même si l’État est par nature un organisme d’intérêt général, le Code général des impôts (article 200) limite les réductions d’impôt aux dons effectués auprès de structures spécifiques ». Autrement dit, ces contributions sont avant tout un geste altruiste en faveur des finances publiques, sans contrepartie fiscale pour la personne qui donne.

Pour chaque don, il faut publier un arrêté afin de garantir une traçabilité et une reconnaissance officielle.

Une situation économique préoccupante

La dette publique en France continue de grimper, augmentant de 40,5 milliards d’euros en seulement trois mois. Selon un rapport de la Cour des comptes, cela représente environ 40 000 euros par Français. Dans un climat tendu, les dons individuels se présentent comme une manière pour certains citoyens d’agir concrètement face à ce défi national.

Réactions différentes et perspectives

Les avis sont partagés chez les Français. D’un côté, certains se plaignent de la charge fiscale qu’ils jugent déjà trop élevée. De l’autre, d’aucuns choisissent de donner pour contribuer à alléger la dette publique, tandis qu’une nouvelle taxe locale est envisagée pour compenser d’autres pertes de revenus. Pour simplifier ces démarches, l’administration fiscale a suggéré à Bruno Alessi d’envisager des virements réguliers afin de faciliter ces contributions modestes. D’autres idées sont à l’étude, comme la possibilité pour les citoyens d’effectuer leurs dons directement sur le site des impôts.

Un geste citoyen sans avantage fiscal

Même si les dons à l’État ne sont pas soumis à l’impôt, ils ne permettent pas non plus de réduire celui-ci. Cela contraste avec les donations à des organismes à but non lucratif qui bénéficient souvent d’allègements fiscaux pour encourager la générosité.