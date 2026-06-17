Métro parisien : le paiement par carte débarque en trois phases jusqu’en 2030

Le 16 juin 2026, Île-de-France Mobilités (IDFM) a officialisé le calendrier de déploiement du paiement par carte bancaire sans contact dans le métro parisien. La nouvelle offre, conçue principalement pour les touristes et les usagers occasionnels, s’étalera progressivement jusqu’en 2030. Déjà actif dans les bus depuis novembre 2025, ce système d’open payment implique un surcoût de 80 centimes par trajet métro, portant le prix à 3,35 euros. Un investissement global de 140 millions d’euros finance l’installation des nouvelles bornes. En contrepartie, IDFM table sur 45 millions d’euros de recettes annuelles supplémentaires pour préserver l’équilibre budgétaire sans peser sur les contribuables franciliens. La présidente Valérie Pécresse justifie cette stratégie : « On va rajouter la carte bancaire à nos solutions de paiement parce que c’est devenu le standard dans d’autres capitales. »

Les trois phases du déploiement jusqu’en 2030

Le calendrier révélé structure l’arrivée du paiement sans contact en trois étapes distinctes. La première cible les points d’accès stratégiques, notamment les aéroports. La deuxième étend progressivement le dispositif aux principales lignes de métro. La troisième vise la saturation complète du réseau ferré francilien. Cette planification échelonnée permet d’ajuster la technologie selon les retours terrain et d’absorber l’investissement massif requis. Selon La Tribune, 500 000 touristes transitent quotidiennement sur le réseau, représentant un potentiel commercial majeur.

Phase 1 (2026-2027) : aéroports et premières lignes

Dès le 30 juin 2026, la station de la ligne 14 desservant l’aéroport d’Orly inaugure le dispositif. Huit jours plus tard, le funiculaire de Montmartre suit le mouvement. Ces lieux touristiques emblématiques servent de terrain d’expérimentation avant le grand saut. Une étude citée par IDFM montre que 48 % des touristes achètent leurs titres aux distributeurs automatiques et 37 % aux guichets. Le paiement par carte bancaire vise à fluidifier ces achats. En juillet 2027, la ligne 1, artère historique reliant La Défense à Vincennes, devient la première ligne de métro équipée intégralement. Un signal fort pour ce mode de transport prisé par les visiteurs internationaux.

Phase 2 (2027-2028) : expansion métro et couverture bus

Fin 2027, quatre lignes majeures rejoignent le dispositif : les lignes 4, 14, 15 et 18. La ligne 4, traversant Paris du nord au sud, et la ligne 14, automatisée et rapide, constituent des axes centraux pour les déplacements quotidiens et touristiques. Les lignes 15 et 18 du Grand Paris Express élargissent la couverture vers la banlieue. L’année 2028 voit l’intégration des lignes 7 et 12, prolongeant l’accès au système dans l’est et le nord parisiens. Parallèlement, le réseau de bus poursuit sa transformation numérique. Après un démarrage en novembre 2025 à Paris et en petite couronne, la couverture totale est programmée pour fin août 2026 en petite couronne et été 2028 en grande couronne. Le tarif bus reste fixé à 2,55 euros avec un surcoût de 50 centimes, inférieur à celui du métro.

Phase 3 (2028-2030) : saturation du réseau

L’horizon 2030 marque l’achèvement du déploiement sur l’ensemble du réseau ferré francilien. Toutes les lignes de métro, RER et tramway seront alors équipées de bornes compatibles avec le paiement sans contact. Cette ambition transforme profondément l’accès aux transports pour les 500 000 touristes quotidiens mais aussi pour les Franciliens oubliant occasionnellement leur passe Navigo. Valérie Pécresse insiste pourtant : « Pour que cela coûte zéro euro aux contribuables franciliens, il faut qu’on trouve 45 millions d’euros de recettes supplémentaires. » Le pari repose donc sur l’attractivité du service malgré le surcoût tarifaire.

Comment ça marche concrètement pour l’utilisateur ?

Le fonctionnement du système d’open payment ne présente aucune difficulté technique majeure. L’utilisateur approche simplement sa carte bancaire sans contact du valideur au moment de franchir le tourniquet. Le montant est débité instantanément. Toute carte compatible NFC (Near Field Communication) fonctionne, qu’elle soit Visa, Mastercard ou American Express. Les smartphones équipés d’Apple Pay ou Google Pay permettent également le paiement. Toutefois, Les Numériques souligne une limite importante : l’absence de correspondances incluses.

Pas de correspondances incluses : un système volontairement limité

Contrairement aux tickets classiques ou au passe Navigo, un trajet payé par carte bancaire ne permet aucune correspondance entre métro et RER. Chaque validation équivaut à un nouveau débit de 3,35 euros. IDFM assume cette restriction : « Il s’agit d’un système de dépannage : pas de correspondances incluses, tarif supérieur aux titres classiques. » Cette approche décourage l’usage régulier et préserve l’attractivité des abonnements pour les Franciliens. Les 95 % de déplacements quotidiens effectués par les résidents ne sont donc pas impactés. Le dispositif cible exclusivement les trajets ponctuels.