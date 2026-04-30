Le baril de pétrole flambe à plus de 120 dollars

Les cours du pétrole s’envolent au-delà de 120 dollars le baril, atteignant leur plus haut niveau depuis 2022. Cette flambée résulte des tensions géopolitiques autour du détroit d’Ormuz et des déclarations de Trump sur un possible blocus prolongé de l’Iran.

Le pétrole franchit un seuil critique dans un contexte géopolitique tendu

Les cours du pétrole ont connu une envolée spectaculaire depuis le 28 avril, propulsant le baril de Brent au-delà de 120 dollars pour la première fois depuis 2022. Cette flambée, qui s’inscrit dans une progression constante entamée le 20 avril dernier, reflète les préoccupations croissantes des marchés face à la perspective d’un blocage prolongé du détroit d’Ormuz, artère vitale du commerce énergétique mondial.

L’escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, exacerbée par les déclarations de Donald Trump sur la poursuite potentielle du blocus américain contre l’Iran « pendant plusieurs mois », a déclenché une véritable onde de choc sur les places financières. Le président américain, s’exprimant devant des dirigeants du secteur pétrolier réunis à la Maison Blanche le 28 avril, a évoqué des mesures destinées à « poursuivre le blocus actuel pendant des mois si nécessaire », selon un haut responsable de l’administration.

Une progression fulgurante des cours énergétiques

L’analyse de l’évolution des prix depuis le 20 avril révèle une trajectoire ascendante quasi ininterrompue. Parti d’environ 100 dollars le baril, le Brent a progressé de manière constante avant de s’emballer véritablement à partir du 28 avril. Mercredi 29 avril, les cours ont bondi de 7,58% pour atteindre 119,69 dollars, tandis que le WTI américain grimpait de 7,60% à 107,52 dollars. Le 30 avril, le Brent a franchi la barre des 120 dollars affichant 122 dollars le baril.

Cette hausse vertigineuse s’explique par plusieurs facteurs convergents. D’une part, les déclarations de Trump sur la prolongation du blocus ont alimenté les craintes d’une pénurie durable. D’autre part, l’efficacité du dispositif américain se confirme jour après jour : selon l’amiral Brad Cooper, commandant pour le Moyen-Orient, 42 navires ont été interceptés en tentant de « violer le blocus », tandis que 41 pétroliers demeurent bloqués dans les ports iraniens.

Le détroit d’Ormuz, verrou stratégique du commerce énergétique

Le blocage du détroit d’Ormuz constitue l’épicentre de cette crise énergétique. Cette voie maritime, par laquelle transite habituellement un cinquième des hydrocarbures mondiaux, reste verrouillée depuis le début du conflit. L’Iran maintient sa position de fermeture en réponse au blocus américain de ses ports, créant une impasse géopolitique aux répercussions économiques majeures.

Les analystes du cabinet DNB évoquent une « impasse prolongée » où « les combats sont largement arrêtés, mais aucune solution durable n’émerge ». Cette situation génère une incertitude persistante sur les marchés, alimentant la spéculation et poussant les cours vers des sommets.

Par ailleurs, la décision des Émirats arabes unis de quitter l’OPEC cette semaine ajoute une dimension supplémentaire à l’instabilité du marché pétrolier, fragilisant potentiellement la capacité du cartel à réguler les prix.

Les répercussions sur l’inflation et les carburants

L’envolée des cours du pétrole se répercute immédiatement sur l’économie réelle, notamment à travers l’inflation énergétique. Cette flambée du brut annonce une nouvelle poussée inflationniste qui pourrait contraindre les banques centrales à maintenir leurs taux directeurs à des niveaux élevés, compromettant ainsi la reprise économique mondiale. Aux États-Unis, les prix de l’essence ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2022, culminant à 4,23 dollars le gallon selon les données d’AAA. Cette progression de 12 cents sur deux jours seulement illustre la rapidité de transmission des tensions géopolitiques aux consommateurs.

Tom Kloza, conseiller en énergie chez Gulf Oil, anticipe une dégradation supplémentaire : « Mai pourrait commencer avec des prix dans les 4,30 dollars. Si vous préférez l’essence premium, bonne chance avec des moyennes dépassant 5 dollars le gallon », prévient-il dans une note alarmante.

En Europe, la situation n’est guère plus réjouissante. Lindsay James, stratégiste d’investissement chez Quilter, souligne que « chaque jour qui passe sans reprise de l’approvisionnement augmente le risque de pénuries physiques et de hausses de prix plus importantes sur une gamme de biens ».

L’impact économique global d’un conflit qui s’enlise

Les conséquences économiques du conflit dépassent largement le secteur énergétique. Le Pentagone évalue le coût de la guerre en Iran à 25 milliards de dollars, « principalement en munitions », selon Jules Hurst, responsable financier du ministère de la Défense. Cette estimation, confirmée par Pete Hegseth lors de sa première audition parlementaire, témoigne de l’ampleur des ressources mobilisées.

L’Iran, de son côté, traverse une crise économique profonde. Selon le Centre statistique iranien, le taux d’inflation annuel a atteint 53,7%, tandis que le rial a chuté à un niveau historiquement bas face au dollar. Près de deux millions d’Iraniens auraient perdu leur emploi, directement ou indirectement, à cause du conflit.

Les projections de la Banque mondiale anticipent une hausse des prix énergétiques de 24% en 2026, portant ces derniers à leur plus haut niveau depuis l’invasion russe de l’Ukraine, si les perturbations majeures causées par la guerre en Iran s’achèvent en mai.