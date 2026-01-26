Off February : un mois pour réinventer sa relation aux écrans

Lancée à l’hiver 2026, l’initiative Off February propose une expérience simple et volontaire : prendre ses distances avec les réseaux sociaux pendant tout le mois de février. Sans prôner le rejet du numérique, le mouvement invite à une déconnexion ciblée des écrans, afin d’explorer ses effets positifs sur le bien-être psychique et la qualité de vie.

Réseaux sociaux et santé mentale : une pause bénéfique au cœur de février

Off February repose sur une idée accessible à tous. Pendant vingt-huit jours, les participants désinstallent les applications de réseaux sociaux de leur smartphone, tout en conservant leurs comptes. Cette démarche permet de rompre avec les automatismes, sans créer de frustration excessive ni d’isolement numérique. L’objectif affiché n’est pas la privation, mais l’observation attentive de ses usages et de leurs impacts sur la santé mentale.

Les bénéfices potentiels sont multiples. Selon les organisateurs, les Français consacrent en moyenne cinquante-quatre heures par mois aux réseaux sociaux. En s’accordant cette pause, beaucoup redécouvrent du temps disponible pour le repos, la lecture ou les échanges en face à face. « Mettre des limites aux réseaux sociaux n’est pas une punition mais une libération », expliquent les porteurs du projet selon Cnews, rappelant que la déconnexion peut être vécue comme un soulagement, et non comme une contrainte.

Une initiative positive pour mieux vivre avec la technologie

Off February se distingue par son discours apaisé sur la technologie. Le mouvement ne diabolise pas les réseaux sociaux, mais encourage un usage plus conscient. L’idée est de sortir d’une logique de sollicitation permanente, souvent associée à une fatigue mentale diffuse. Les notifications incessantes et le défilement continu des écrans sont identifiés comme des facteurs de dispersion de l’attention et de surcharge cognitive.

Pour son fondateur, Diego Hidalgo, cette pause volontaire permet surtout de reprendre le contrôle de son temps. Dans plusieurs entretiens accordés à la presse française, il insiste sur la notion de « coût d’opportunité » : chaque heure passée sur les réseaux sociaux est une heure qui n’est pas consacrée au sommeil, à l’activité physique ou aux relations sociales. Off February s’inscrit ainsi dans une approche de prévention en santé mentale, en valorisant des habitudes simples et durables.

Des bienfaits concrets pour l’esprit et le quotidien

Les premiers retours relayés par les médias mettent en avant des effets rapides. Une meilleure qualité de sommeil est souvent citée, liée à la diminution du temps passé devant les écrans en soirée. La concentration s’améliore également, grâce à la disparition des interruptions constantes propres aux réseaux sociaux. Ces changements, parfois subtils, contribuent à un sentiment général d’apaisement mental.

Le mouvement encourage aussi des actions collectives positives. L’opération « Walk instead of Scroll » propose par exemple de remplacer le geste de faire défiler des contenus par une marche réelle. Les organisateurs estiment que le défilement quotidien représente environ cent quatre-vingts mètres par jour, soit 5,04 kilomètres sur un mois. Ces marches, organisées dans plusieurs villes européennes, notamment à Madrid, incarnent une approche concrète et conviviale de la déconnexion, bénéfique autant pour le corps que pour la santé mentale.

Soutenu par cinquante-cinq organisations réparties sur quatre continents, le mouvement se veut fédérateur et inclusif. Il s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux adolescents, souvent exposés très tôt aux réseaux sociaux et aux écrans. Cette dimension collective renforce le sentiment de légitimité et de soutien, deux éléments essentiels pour ancrer des changements durables.