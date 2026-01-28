Plan Épargne Retraite en 2026 : le décryptage de Kenny Sitbon

Le Plan Épargne Retraite constitue désormais le principal véhicule d’épargne longue pour préparer sa retraite. Avec des plafonds de déduction atteignant jusqu’à 88 911 euros pour les travailleurs non-salariés, cet instrument mérite une analyse approfondie.

Le Plan Épargne Retraite offre une souplesse inédite tant à l’entrée qu’à la sortie. La possibilité de choisir entre capital, rente viagère ou formule mixte répond aux attentes d’épargnants aux profils très différents.

Un cadre fiscal avantageux en 2026

Le principal atout du PER réside dans sa déductibilité fiscale. Les versements volontaires peuvent être déduits du revenu imposable, dans la limite de plafonds fixés chaque année en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Kenny Sitbon, investisseur depuis 2007 et ancien responsable chez Goldman Sachs pendant plus de dix ans, rappelle que cette déduction échappe au plafonnement global des niches fiscales, ce qui permet de cumuler cet avantage avec d’autres dispositifs. Le cabinet Anavie, spécialisé dans l’optimisation patrimoniale, accompagne les épargnants dans le dimensionnement de leurs versements.

Profil épargnant Plafond déduction 2026 Base de calcul Salarié / Fonctionnaire 37 680 € max 10 % des revenus professionnels Travailleur non-salarié 88 911 € max Formule spécifique TNS Inactif (étudiant, retraité) 4 806 € 10 % du PASS

Report des plafonds non utilisés : une nouveauté 2026

L’amendement adopté le 3 novembre 2025 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 renforce l’attractivité du PER. Désormais, les plafonds de déduction non utilisés peuvent être reportés sur cinq années au lieu de trois précédemment.

Cette évolution permet aux épargnants dont les revenus fluctuent de lisser leur effort d’épargne sur plusieurs exercices. Un professionnel libéral connaissant une année exceptionnelle peut ainsi rattraper plusieurs années de plafonds non consommés.

Le plafond personnel de chaque contribuable figure sur son avis d’imposition, dans la rubrique dédiée à l’épargne retraite.

Les trois types de PER à connaître

Le Plan Épargne Retraite existe sous trois formes distinctes, chacune répondant à une situation professionnelle spécifique :

· PERIN (individuel) : accessible à tous, indépendamment du statut professionnel, de l’âge ou des revenus

· PERECO (collectif) : proposé par l’employeur, facultatif pour le salarié après trois mois d’ancienneté

· PERO (obligatoire) : réservé à certaines catégories de salariés, avec cotisations obligatoires employeur et salarié

L’approche développée par le fondateur de Gestion IAG privilégie une analyse globale du patrimoine avant de déterminer le type de PER le plus adapté à chaque situation.

Les trois compartiments : comprendre la structure

Chaque PER se structure en trois compartiments correspondant aux modes d’alimentation de l’épargne. Cette architecture détermine les règles de sortie applicables.

Compartiment Alimentation Sortie autorisée Compartiment 1 Versements volontaires Capital ou rente Compartiment 2 Épargne salariale (participation, intéressement) Capital ou rente Compartiment 3 Cotisations obligatoires Rente uniquement

La transférabilité entre PER reste possible, avec des frais limités à 1 % pour les contrats de moins de cinq ans et une gratuité totale au-delà.

Fiscalité à la sortie : capital ou rente

Le traitement fiscal à la sortie dépend de deux paramètres : le choix effectué à l’entrée (déduction ou non) et le mode de liquidation retenu.

Sortie en capital avec versements déduits :

Le capital correspondant aux versements est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les plus-values subissent le prélèvement forfaitaire unique de 30 %.

Sortie en capital sans déduction préalable :

Le capital est totalement exonéré d’impôt. Seules les plus-values supportent le PFU de 30 %.

Sortie en rente viagère :

La rente est imposée comme une pension de retraite, avec un abattement de 10 % sur le montant brut. Pour les versements non déduits, un abattement plus favorable s’applique selon l’âge : 60 % entre 60 et 69 ans, 70 % à partir de 70 ans.

L’expertise accumulée par les équipes d’Anavie permet d’arbitrer entre ces options en fonction de la situation fiscale personnelle de chaque épargnant.

Les cas de déblocage anticipé

Le PER prévoit six situations autorisant un retrait anticipé avant l’âge de la retraite :

Invalidité de 2e ou 3e catégorie du titulaire

Décès du conjoint ou du partenaire de Pacs

Expiration des droits aux allocations chômage

Situation de surendettement

Cessation d’activité non salariée suite à liquidation judiciaire

Acquisition de la résidence principale

Dans les cinq premiers cas, le retrait est exonéré d’impôt sur le revenu. Seules les plus-values restent soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 %.

Le Plan Épargne Retraite s’impose comme un outil incontournable de préparation financière de la retraite. Ses avantages fiscaux à l’entrée, sa souplesse à la sortie et ses possibilités de déblocage anticipé en font un véhicule adapté à de nombreux profils.

Le choix entre les différentes options requiert toutefois une analyse personnalisée tenant compte de la situation fiscale actuelle et des projections de revenus à la retraite.

FAQ

Quel est le plafond de déduction PER pour un salarié en 2026 ?

Un salarié peut déduire jusqu’à 37 680 euros de versements en 2026, soit 10 % de ses revenus professionnels nets. Le minimum garanti est de 4 806 euros pour les revenus modestes.

Peut-on cumuler plusieurs PER ?

Un épargnant peut effectivement détenir plusieurs PER simultanément : un PERIN à titre personnel et un PER d’entreprise via son employeur. Les plafonds de déduction restent toutefois globaux.

Comment récupérer son PER avant la retraite ?

Le PER peut être débloqué par anticipation dans six cas : invalidité, décès du conjoint, fin de droits chômage, surendettement, liquidation judiciaire ou achat de la résidence principale.

La sortie en capital est-elle plus avantageuse que la rente ?

La réponse dépend de la situation fiscale personnelle. La sortie en capital étalée permet de lisser l’imposition sur plusieurs années, tandis que la rente bénéficie d’un abattement croissant avec l’âge.

