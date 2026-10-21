Pourquoi Carrefour voit la consommation française s’effondrer en 2026

Carrefour affiche une croissance de 2,3% au troisième trimestre 2026. Pourtant, le groupe vient de réviser drastiquement ses objectifs annuels. Entre les lignes de ce communiqué du 20 octobre, se dessine un portrait inquiétant de la consommation française : étouffée par l’inflation énergétique, fragilisée par les violences de la mi-octobre, elle vacille au moment même où débute la période cruciale des fêtes de fin d’année.

Carrefour comme baromètre : lire les signaux d’alerte

Deuxième distributeur français avec plus de 5 000 points de vente, Carrefour constitue un observatoire privilégié des comportements d’achat. Lorsque le groupe annonce une révision de ses prévisions, il ne parle pas seulement de ses propres difficultés. Il photographie l’état réel du pouvoir d’achat des ménages. Alexandre Bompard, président-directeur général, ne s’y trompe pas : « Notre groupe est confronté à une situation inédite en France. L’incertitude sur la dynamique de consommation et les conditions d’ouverture de nos points de vente est élevée », déclare-t-il dans le communiqué officiel.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre atteint 22,69 milliards d’euros, en progression de 2,3% à magasins comparables. À première vue, la performance semble honorable. Mais elle masque une réalité plus sombre. D’abord, ce résultat reste légèrement inférieur aux attentes des analystes (22,71 milliards attendus). Ensuite, il couvre la période juillet-septembre, donc avant les événements du 17-18 octobre. Enfin, et surtout, Carrefour signale dès mi-septembre des premiers signes de dégradation.

Les trois crises qui pèsent sur la consommation

Matthieu Malige, directeur financier, synthétise l’équation : « Cette situation pèse de manière significative sur la consommation et l’exploitation de nos magasins, anticipant une dynamique dégradée de manière durable sur ces deux points. » Trois chocs se cumulent, chacun amplifiant les effets des autres.

Crise 1 : L’énergie, le vrai tueur du pouvoir d’achat

Avant même les violences d’octobre, la consommation française souffrait. La hausse des coûts de l’énergie et des carburants, amorcée en 2024, s’est intensifiée en 2026. Les ménages arbitrent : ils réduisent les achats non essentiels pour absorber la flambée des factures d’électricité et de carburant. Carrefour identifie explicitement cette pression inflationniste comme facteur structurel de fragilisation. Les manifestations des 17-18 octobre, mêlant revendications lycéennes et colère face au coût de la vie, témoignent d’ailleurs de cette exaspération sociale.

Crise 2 : Les violences, un choc psychologique sur les dépenses

Environ 50 magasins Carrefour ont été touchés lors des pillages survenus dans plusieurs villes françaises. Le gouvernement recense 3 000 commerces dégradés au total. Les dégâts matériels directs, les marchandises volées ou détruites, et le renforcement de la sécurité génèrent des coûts immédiats chiffrés à plusieurs dizaines de millions d’euros. Mais l’impact psychologique dépasse largement ces chiffres. Les consommateurs, inquiets, reportent leurs achats. La fréquentation baisse brutalement dans les zones urbaines concernées, même dans les magasins épargnés physiquement.

Crise 3 : Les couvre-feux, perturbateurs du calendrier commercial

Dès le lundi 19 octobre, le gouvernement a instauré des couvre-feux localisés dans certaines zones urbaines. Ces restrictions horaires amputent les plages d’ouverture des magasins. Or, novembre et décembre représentent traditionnellement 25 à 30% du chiffre d’affaires annuel du commerce de détail. Perdre des heures d’ouverture en cette période critique équivaut à amputer directement les revenus. Alexandre Bompard parle d’une « crise de sécurité publique extrêmement grave », soulignant l’ampleur inédite de la perturbation.

Marge opérationnelle : De 25 points de base à 0-15 : qu’est-ce qui s’est effondré ?

L’indicateur le plus révélateur reste la révision de la marge opérationnelle. Initialement, Carrefour visait une progression de 25 points de base pour 2026. Le groupe ramène désormais cette prévision entre 0 et 15 points de base.

Un point de base représente 0,01%. Sur un chiffre d’affaires annuel approchant les 90 milliards d’euros, chaque point de marge perdu pèse lourd. Carrefour évalue l’impact global des événements entre 80 et 200 millions d’euros sur le résultat opérationnel courant. Cet écart considérable (de 80 à 200 millions) reflète l’incertitude totale sur l’évolution de la consommation d’ici fin décembre. Personne, pas même Carrefour avec ses milliers de points de données quotidiennes, ne sait comment réagiront les consommateurs dans les semaines à venir. Face à cette incertitude, le groupe réduit aussi ses investissements de 100 millions d’euros, ramenant le CAPEX annuel de 1,7 à 1,6 milliard.