SNCF : pourquoi la grève du 5 novembre va-t-elle peser sur votre budget ?

Le 5 novembre 2026, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF appellent à une grève nationale unitaire. Au-delà du symbole social, l’événement soulève des questions économiques concrètes pour les entreprises, les PME et les ménages français. Avec un bénéfice net semestriel record de 1,2 milliard d’euros annoncé en juillet 2026, la compagnie ferroviaire fait face à des revendications salariales dans un contexte inflationniste persistant. Décryptage des enjeux financiers d’un mouvement qui intervient à un moment stratégique.

Qu’est-ce qui se passe le 5 novembre ?

Un appel à la grève unitaire : c’est quoi ?

L’appel lancé le 15 octobre par CGT-Cheminots, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT-Cheminots constitue un événement rare dans le paysage syndical français. L’unité de ces quatre organisations représentatives signale une convergence exceptionnelle des revendications autour de trois axes principaux : une augmentation générale des salaires, une revalorisation des primes et l’instauration d’un véritable treizième mois pour l’ensemble des cheminots, qu’ils soient titulaires ou contractuels. Fabien Villedieu, représentant syndical, a souligné sur les réseaux sociaux que la mobilisation porte sur « nos salaires, nos emplois et nos conditions de travail ». L’ampleur de la mobilisation reste incertaine à ce stade, mais l’unité syndicale laisse présager un taux de participation significatif parmi les 150 000 salariés du groupe.

Pourquoi cette date ? Le contexte du TGV M

Le calendrier retenu n’est pas anodin. La grève intervient la veille de l’inauguration officielle du TGV M sur la ligne Paris-Marseille, prévue le 6 novembre. Ce nouveau matériel roulant représente un investissement majeur avec une capacité de 740 places par rame, soit 20% de plus que les générations précédentes. L’ouverture au public est programmée pour le 9 novembre. En choisissant cette date symbolique, les syndicats maximisent la pression médiatique et politique sur la direction. Une réunion de négociation sur les salaires doit se tenir le 3 novembre au siège de Saint-Denis, présidée par Jean Castex. Le délai légal de 48 heures entre la déclaration de grève et le mouvement permet à la SNCF de construire un plan de transport, qui sera publié le 4 novembre à partir de 17 heures.

Comment ça affecte l’économie française

Les entreprises et la chaîne logistique

Les perturbations ferroviaires entraînent des coûts directs et indirects pour le tissu économique. Les entreprises qui dépendent du transport ferroviaire pour leurs approvisionnements ou leurs livraisons devront anticiper des retards ou trouver des solutions alternatives plus onéreuses. Le secteur logistique, déjà fragilisé par les tensions sur les prix du carburant, subit une pression supplémentaire. Les reports vers le transport routier génèrent des surcoûts estimés entre 15% et 25% selon les distances. Les entreprises exportatrices, notamment dans l’agroalimentaire et l’industrie manufacturière, risquent de voir leurs délais de livraison allongés, avec des pénalités contractuelles potentielles. La période coïncide avec le passage à l’heure d’hiver, ajoutant une complexité organisationnelle pour les plannings de production.

Le secteur touristique en période de vacances

Le timing de la grève correspond aux retours des vacances de Toussaint, période traditionnellement chargée pour le transport ferroviaire. Les hôteliers, restaurateurs et sites touristiques anticipent une baisse de fréquentation liée aux difficultés de déplacement. Les transports desservant les aéroports parisiens pourraient également connaître des perturbations, compliquant les connexions pour les voyageurs internationaux. Le manque à gagner pour le secteur touristique pourrait atteindre plusieurs millions d’euros sur une seule journée, notamment en Île-de-France où le trafic Transilien assure les déplacements de milliers de visiteurs quotidiens. Les professionnels du tourisme redoutent un effet domino sur les réservations des semaines suivantes.

Les petites entreprises : les premières impactées

Les PME subissent proportionnellement davantage les conséquences des grèves que les grandes structures. Contrairement aux groupes disposant de flottes de véhicules ou de budgets permettant des solutions de remplacement, les petites entreprises manquent de flexibilité. Un artisan qui ne peut se rendre chez son client perd une journée de chiffre d’affaires sans possibilité de report immédiat. Les commerces de proximité situés près des gares voient leur fréquentation chuter brutalement lors des mouvements sociaux. Les coûts indirects s’accumulent : heures supplémentaires pour rattraper les retards, télétravail improvisé avec perte de productivité, annulation de rendez-vous commerciaux. Pour une TPE, une journée de grève peut représenter entre 500 et 2 000 euros de pertes selon l’activité.

Et pour vous, consommateur et salarié ?

Pouvoir d’achat et inflation : les effets indirects

Les revendications salariales des cheminots reflètent une problématique plus large touchant l’ensemble des salariés français. Avec une inflation énergétique et alimentaire persistante depuis 2022, le pouvoir d’achat reste sous pression. Le contraste entre le bénéfice record de 1,2 milliard d’euros affiché par la SNCF au premier semestre 2026 et les demandes d’augmentation illustre un décalage perçu entre performances financières et rémunérations. Les syndicats demandent notamment l’instauration d’un treizième mois pour tous, mesure qui représenterait un coût annuel estimé entre 150 et 200 millions d’euros pour l’entreprise. Pour les ménages, les grèves génèrent des dépenses imprévues : taxis, covoiturage, location de véhicules ou nuits d’hôtel supplémentaires peuvent rapidement peser sur le budget mensuel.

Les trajets quotidiens et le coût du transport

Les franciliens dépendent massivement du réseau ferroviaire pour leurs déplacements professionnels. Une journée de grève oblige à trouver des alternatives coûteuses. Un trajet domicile-travail de 30 kilomètres en voiture personnelle coûte environ 15 euros (carburant, usure, péage), contre 5 euros en abonnement mensuel Navigo ramené à la journée. Multiplié par des centaines de milliers d’usagers, l’impact économique global dépasse largement le cadre individuel. Les entreprises qui remboursent les frais de transport exceptionnels supportent également une charge financière supplémentaire. Le mouvement intervient dans un contexte où les syndicats dénoncent le sous-investissement dans le réseau ferroviaire, rappelant que les canicules et incendies de juillet-août ont coûté 80 millions d’euros à la SNCF en raison des retards et annulations.

Les revendications expliquées simplement

Salaires, primes, 13e mois : combien ça coûte ?

Les syndicats réclament une augmentation générale des salaires dont le montant précis n’a pas été communiqué publiquement, une revalorisation des primes existantes et l’instauration d’un treizième mois généralisé. Actuellement, seuls certains cheminots bénéficient de cette prime annuelle, créant des disparités internes. Étendre la mesure à l’ensemble des 150 000 salariés représenterait un coût brut d’environ 8% de la masse salariale annuelle, soit plusieurs centaines de millions d’euros. La direction devra arbitrer entre ces demandes et les investissements nécessaires pour moderniser le réseau, dans un contexte d’ouverture à la concurrence qui modifie profondément le modèle économique de l’entreprise publique. La négociation du 3 novembre constituera un test décisif pour éviter une escalade sociale qui pourrait s’étendre au-delà du 5 novembre, comme l’illustre le précédent mouvement interprofessionnel de septembre. Les enjeux dépassent le seul cadre ferroviaire et interrogent la répartition de la valeur créée dans les entreprises publiques françaises.