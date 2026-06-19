Qantas prépare le plus long vol du monde entre Sydney et Londres

Aller de Sydney à Londres sans changer d’avion : ce qui ressemblait encore récemment à un défi aéronautique est en passe de devenir une réalité commerciale. Qantas prévoit de lancer, en octobre 2027, une liaison directe entre la côte est australienne et la capitale britannique. Avec un temps de vol estimé entre 19 et 22 heures, ce trajet deviendrait le plus long vol régulier sans escale au monde.

La compagnie australienne présente cette future route comme l’aboutissement d’une longue histoire : celle de la “Kangaroo Route”, le lien aérien entre l’Australie et le Royaume-Uni. En 1947, rejoindre Londres depuis l’Australie nécessitait plusieurs arrêts. Au fil des générations d’avions, les escales ont progressivement disparu. Qantas s’apprête désormais à supprimer la dernière.

Jusqu’à quatre heures gagnées

Pour les voyageurs, l’argument principal est clair : gagner du temps et éviter la fatigue d’une correspondance. Aujourd’hui, relier Sydney à Londres implique généralement une escale, souvent en Asie ou au Moyen-Orient. Avec ce vol direct, Qantas promet un gain pouvant aller jusqu’à quatre heures par rapport aux itinéraires avec arrêt.

La distance parcourue sera impressionnante : environ 17 000 kilomètres entre les deux villes. La liaison devrait dépasser l’actuel vol Singapour-New York de Singapore Airlines, considéré comme l’un des plus longs vols réguliers au monde.

Les billets doivent être mis en vente en février 2027, plusieurs mois avant le lancement commercial. Après Londres, Qantas prévoit aussi d’ouvrir une liaison directe entre Sydney et New York, autre destination emblématique de son projet ultra-long-courrier baptisé Project Sunrise.

Un avion pensé pour les très longues distances

Pour rendre ce trajet possible, Qantas utilisera des Airbus A350-1000ULR, une version spécialement adaptée aux vols ultra-long-courriers. L’appareil transportera 238 passagers répartis en quatre classes. C’est moins qu’un avion long-courrier classique de taille comparable, mais ce choix permet de concilier autonomie, confort et charge de carburant.

La compagnie insiste particulièrement sur l’expérience à bord. Le défi n’est pas seulement technique : il est aussi humain. Passer près d’une journée dans un avion suppose de repenser les repas, l’éclairage, le sommeil et la possibilité de bouger pendant le vol.

Qantas prévoit ainsi une zone de bien-être où les passagers pourront se lever, s’étirer et accéder à des boissons ou collations. L’éclairage de la cabine sera programmé pour accompagner les cycles de repos et d’éveil, avec l’objectif de limiter les effets du décalage horaire.

Le tourisme australien à portée directe

Pour l’Australie, cette liaison pourrait renforcer l’attractivité du pays auprès des voyageurs européens. Le trajet reste très long, mais l’absence d’escale peut rendre la destination plus accessible, notamment pour les voyageurs qui redoutent les correspondances ou les longues attentes dans les aéroports.

Qantas mise aussi sur une tendance déjà observée sur ses vols directs entre Perth et plusieurs villes européennes, dont Londres, Rome et Paris. Depuis 2018, la compagnie revendique plus de 1,7 million de passagers transportés sur ses routes long-courriers sans escale.

Reste une question : les voyageurs accepteront-ils de passer jusqu’à 22 heures d’affilée dans un avion ? Qantas parie que oui, à condition que le confort suive. Pour la compagnie australienne, ce vol ne sera pas seulement un record : il doit devenir une nouvelle manière de voyager entre l’Europe et l’Australie.