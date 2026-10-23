Tempo : 3 changements majeurs pour vos factures d’électricité en 2026

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a décidé, le 22 octobre 2026, de réformer le système Tempo qui module le prix de l’électricité selon trois niveaux tarifaires. Les 880 000 abonnés bénéficieront d’une répartition plus équilibrée des jours rouges, de l’exclusion des 24 et 31 décembre, et d’une annonce anticipée de deux jours pour mieux organiser leur consommation.

Tempo : un outil de flexibilité face à la volatilité des prix

Le principe de l’option Tempo proposée par EDF et certaines entreprises locales de distribution repose sur une tarification à trois niveaux. Les 300 jours bleus annuels affichent les tarifs les plus bas, les 43 jours blancs un prix intermédiaire, et les 22 jours rouges, concentrés entre novembre et mars, les tarifs les plus élevés. En théorie, ces jours rouges correspondent aux pics de consommation résiduelle, lorsque la production nationale peine à couvrir la demande. Le signal tarifaire pousse alors les abonnés à réduire leur usage ou à le reporter.

Pourtant, la mécanique s’est grippée durant l’hiver 2025-2026. Les températures clémentes ont limité les tensions sur le réseau, empêchant RTE, le gestionnaire du réseau de transport, de placer les 22 jours rouges réglementaires au fil de la saison. Résultat : 13 jours rouges consécutifs ont été tirés en mars, sans correspondre à des pics réels de consommation. Pire encore, le 31 décembre avait été désigné jour rouge, provoquant une vague d’insatisfaction parmi les foyers qui se préparaient à célébrer le réveillon.

L’hiver 2025-2026 a exposé les limites du système actuel

Ces dysfonctionnements ont révélé une faille majeure : l’ancienne méthode de sélection, basée uniquement sur la maximisation de la consommation résiduelle, manquait de souplesse. Lorsque les conditions météorologiques ne généraient pas suffisamment de jours de tension, le système devait artificiellement compléter son quota, dégradant la pertinence du signal tarifaire. La CRE a donc lancé une consultation publique en mai 2026 pour recueillir les avis des parties prenantes et identifier des pistes d’amélioration.

Comme l’explique la CRE dans sa délibération du 22 octobre : « RTE appliquera désormais aux jours rouges Tempo la méthode de sélection des jours de période de pointe du mécanisme de capacité. L’évolution permet d’améliorer significativement la fiabilité de la méthode de sélection : les jours sont tirés de manière plus équilibrée tout au long de l’hiver. »

La décision de la CRE : trois piliers pour plus de stabilité

La réforme s’articule autour de trois mesures concrètes, applicables dès le 1er novembre 2026. Premièrement, RTE adoptera la méthode de sélection des jours de pointe du mécanisme de capacité. Techniquement, cela signifie que les jours rouges seront répartis de façon plus homogène sur toute la période hivernale, évitant les concentrations artificielles en fin de saison.

Deuxièmement, les 24 et 31 décembre sont définitivement exclus du tirage des jours rouges. La CRE justifie ce choix par une logique d’acceptabilité sociale : « Une éventuelle situation de tension système lors des jours de fête pourra être traitée par le signal Ecowatt. En effet, l’utilisation du signal Ecowatt, piloté par RTE, permet de faire appel à la solidarité plutôt qu’à une contrainte sur le signal Tempo qui pourrait nuire à l’attractivité des offres utilisant ce signal. »

Troisièmement, RTE s’engage à annoncer certains jours rouges avec deux jours d’avance, au lieu du délai actuel de 24 heures. Concrètement, après la mise à jour des systèmes d’information de RTE et des fournisseurs, les consommateurs pourront anticiper davantage et organiser leur consommation. La CRE précise : « À terme, après la mise à jour des processus et des systèmes d’information de RTE et des fournisseurs, cela permettra aux consommateurs de gagner un jour de prévenance pour ces jours rouges par rapport à la situation actuelle. »

Enjeux plus larges : vers une consommation électrique mieux régulée

Au-delà des 880 000 abonnés Tempo, la réforme illustre une tendance de fond : la régulation électrique doit s’adapter à un mix énergétique en pleine mutation. L’essor de l’éolien et du solaire, par nature intermittents, impose de nouvelles contraintes de gestion du réseau. Les mécanismes de flexibilité tarifaire, comme Tempo, deviennent des leviers essentiels pour éviter les pics de consommation coûteux et réduire le recours aux centrales d’appoint fossiles.

La décision de la CRE s’inscrit également dans un contexte de stabilisation des prix de l’électricité. Après les turbulences de 2022 et 2023, liées à la crise énergétique européenne, les autorités cherchent à restaurer la prévisibilité pour les consommateurs. En améliorant la pertinence du signal Tempo, la CRE renforce la confiance dans les offres tarifaires dynamiques, tout en préservant l’équilibre économique du système électrique.