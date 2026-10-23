BoursoBank : jusqu’à 320 euros offerts en ouvrant un compte grâce à cette offre limitée

320 euros à la clé, mais seulement cinq jours pour en profiter. BoursoBank détaille quatre primes cumulables, chacune avec sa propre condition. Entre versement initial, usage de carte et domiciliation, voici comment toucher le jackpot sans rien laisser filer.

Photo of author
Léo Charcosset
Publié le
Lecture : < 1
0
BoursoBank : jusqu'à 320 euros offerts en ouvrant un compte grâce à cette offre limitée
BoursoBank : jusqu’à 320 euros offerts en ouvrant un compte grâce à cette offre limitée © journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

BoursoBank lance une offre de bienvenue pouvant atteindre 320 euros pour toute ouverture de compte individuel, confirme Le Figaro.

L’offre vise exclusivement les personnes majeures qui n’ont jamais détenu de compte BoursoBank. Les comptes joints et les comptes professionnels en sont exclus.

Le montant total se construit en quatre étapes. La première prime, fixée à 80 euros, récompense simplement l’ouverture effective du compte.

La deuxième dépend du premier versement effectué sur le compte :

  1. 10 euros pour un dépôt compris entre 1 et 49 euros,
  2. 40 euros entre 50 et 299 euros,
  3. 80 euros à partir de 300 euros.

Plus l’apport initial est conséquent, plus la prime grimpe.

La troisième prime, qui peut atteindre 80 euros, suppose une utilisation régulière de la carte bancaire. Il faut réaliser au moins un paiement ou un retrait par carte chaque mois pendant les trois mois suivant l’ouverture : 20 euros sont versés après l’opération du premier mois, puis 30 euros pour chacun des deux mois suivants.

Enfin, une quatrième prime de 80 euros récompense l’activation du service de mobilité bancaire EasyMove. Pour en bénéficier, le client doit signer le formulaire correspondant dans le mois suivant l’ouverture du compte, et autoriser BoursoBank à transmettre ses nouvelles coordonnées bancaires à au moins un émetteur de prélèvement ou de virement récurrent.

BoursoBank précise une condition commune à l’ensemble du dispositif : pour conserver ces primes, le compte ainsi que la domiciliation EasyMove doivent rester actifs pendant 24 mois.

Les offres de bienvenue sont fréquentes chez les banques en ligne, mais elles atteignent rarement un tel niveau. Reste que l’addition des quatre primes suppose de respecter l’ensemble des conditions, du premier versement jusqu’à l’engagement de deux ans sur la domiciliation bancaire.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

BoursoBank : jusqu'à 320 euros offerts en ouvrant un compte grâce à cette offre limitée

BoursoBank : jusqu’à 320 euros offerts en ouvrant un compte grâce à cette offre limitée

Argent liquide à la maison : quelle est la somme maximum que l'on peut garder chez soi

Livret A : les Français délaissent l’épargne réglementée pour l’assurance-vie

Le gel des loyers pourrait être une des mesures de soutien au pouvoir d'achat

Loyers : le Sénat vote la prolongation de l’encadrement pour deux ans

Fin du Spotify gratuit ? Ce que la plateforme prépare pour contrer les malins

Spotify et le partage de compte : ce que vous devez savoir avant le 7 novembre

Ryanair n'indemnisera pas les passagers touchés par les grèves des pilotes

Ryanair annonce une hausse de 10 à 20% des tarifs aériens en 2027

Sinistré du 17 octobre ? Voici vos droits face aux assureurs

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly