Tesla annule 4 000 gâteaux et disparaît… la boulangerie au bord du gouffre

Au début de 2024, Voahangy Rasetarinera, propriétaire de la petite boulangerie The Giving Pies à San Jose (Californie), pensait connaître l’un des meilleurs moments pour son commerce. Une commande impressionnante de 4 000 mini-tartes devait tomber et apporter un sérieux bol d’air financier à cette petite entreprise fragile. Mais à peine une semaine avant la livraison prévue pour la Saint-Valentin, son espoir s’est effondré : Tesla a annulé la commande sans donner d’explication détaillée, rapporte le site Charlesyoungcentre.

Une commande prometteuse, puis la douche froide

Au départ, Tesla avait commandé 2 000 mini-tartes, pour une valeur de 5 520 €. Voahangy et son équipe se sont alors organisées au millimètre : achats, production, et même recrutement de personnel supplémentaire pour répondre à la demande. La commande a ensuite doublé, atteignant 4 000 mini-tartes pour une valeur de 14 720 €, et la boulangerie a tourné à plein régime.

Pour honorer cette commande, The Giving Pies a allongé ses horaires de production et commandé des ingrédients en grande quantité, comme beurre, farine et emballages. Quand l’annulation est tombée, ce fut un véritable séisme logistique et financier : stocks excédentaires, employés temporaires engagés, et d’autres clients laissés sur le carreau. Les factures restaient impayées, menaçant la trésorerie de l’entreprise.

Réactions du public et retombées

Après l’annulation, Voahangy Rasetarinera a raconté son histoire sur le compte Instagram de The Giving Pies. Le récit a fait le tour des réseaux, notamment sur X et Reddit, et beaucoup ont décrit la situation comme un affrontement de David contre Goliath. Tesla a proposé en guise de geste une visite d’usine (offerte par la société), mais l’indignation s’est surtout concentrée sur les controverses politiques causées à la boulangerie.

La viralité a provoqué une belle vague de soutien local : des habitants sont venus en boutique pour aider. L’afflux de nouveaux clients et les demandes de traiteur ont fini par augmenter la visibilité de The Giving Pies au niveau national, offrant une publicité gratuite et inattendue.

Elon Musk s’en mêle

Elon Musk, tagué sur X, a finalement réagi en disant qu’il « venait juste d’apprendre cela » et en promettant de régler le problème. Malgré cette intervention, la compensation financière envoyée par Tesla, d’un montant de seulement 1 840 €, était bien loin des 14 720 € initialement attendus, laissant un goût amer de justice incomplète pour la petite boulangerie.