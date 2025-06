8 000 euros le plein d’essence : l’histoire folle de ces clients malchanceux

Un gros souci technique vient de mettre dans l’embarras les usagers des stations-service Reddy Express en Australie. En effet, une défaillance du système de paiement électronique EFTPOS a entraîné des prélèvements répétés sans le vouloir pour de nombreux clients. Cette panne, survenue le samedi 31 mai, montre bien que les systèmes de paiement numériques peuvent parfois être défaillants et pose des questions sur la fiabilité et la sécurité de ces technologies.

Un souci aux conséquences sérieuses

Le bug sur les terminaux de paiement a chamboulé plusieurs clients, comme Steve, un habitant de Sydney. Après avoir fait le plein d’essence pour 106 dollars australiens dans une station Reddy Express, Steve s’est retrouvé débité 134 fois pour un montant total de 14 204 dollars australiens. C’est sa femme qui a découvert l’erreur en vérifiant leur compte bancaire. En contactant la station-service, Steve a appris que le problème était généralisé à l’échelle nationale. Il a bien reçu un numéro de téléphone pour obtenir plus d’informations, mais il n’a eu qu’un message automatisé lui promettant un remboursement sous deux à sept jours. Pour l’instant, le remboursement n’apparaît toujours pas sur le compte.

Une autre victime, Brodie d’Australie-Occidentale, a aussi été embêtée après avoir effectué une opération de près de 40 dollars à Geraldton. Son compte a été débité cinq fois pour la même transaction, ce qui l’a poussée à bloquer sa carte par mesure de précaution. Brodie n’a pas tari d’éloges sur son agacement en expliquant : « Je me suis sentie vraiment agacée car ce n’est pas la première fois que nous nous faisons piégés. »

Réaction et conseils de Reddy Express

Face à ce désagrément, Reddy Express a reconnu un « dysfonctionnement » dans ses systèmes de paiement et a présenté ses excuses publiquement, un problème qui rappelle les problèmes de facturation dans d’autres secteurs. La boîte travaille activement pour annuler les transactions en double aussi vite que possible et distribue des formulaires aux personnes concernées, afin de faciliter leur remboursement. Ces dernières devront fournir une preuve attestant des multiples prélèvements.

Pour toute aide supplémentaire, les clients peuvent joindre le service client par email à [email protected] ou par téléphone au 1800 656 055. Reddy Express conseille aussi aux utilisateurs de jeter un œil régulier à leur historique de transactions pour repérer rapidement toute anomalie.

Réflexions sur les paiements numériques

Ce pépin montre bien la fragilité des systèmes de paiement en ligne et rappelle aux consommateurs qu’il faut rester attentif à leurs relevés bancaires et faire preuve de vigilance face aux signes d’alerte.

Alors que plus de 700 stations-service Coles Express ont été renommées Reddy après leur acquisition par Viva Energy en 2023, cet événement rappelle aussi une panne similaire survenue en 2024 chez la Commonwealth Bank, où plusieurs centaines de clients avaient signalé des paiements en double, soulignant l’importance de la sécurité numérique.