TotalEnergies : essence et diesel à prix toujours bloqué pour la Pentecôte

Face à l’envolée persistante des prix à la pompe, TotalEnergies renouvelle son engagement auprès des automobilistes français en ce lundi 18 mai. Le groupe pétrolier annonce la prolongation de son opération « prix unique » pour le week-end de la Pentecôte, maintenant le carburant à des tarifs plafonnés dans l’ensemble de son réseau hexagonal. Cette décision s’inscrit dans la continuité des mesures déployées lors des précédents ponts de mai, tandis que la crise géopolitique au Moyen-Orient continue d’alimenter de vives tensions sur les marchés énergétiques.

Du samedi 23 au lundi 25 mai, les quelque 3 300 stations-service du réseau TotalEnergies proposeront l’essence à 1,99 euro le litre et le diesel à 2,09 euros. Une économie concrète et immédiate pour les conducteurs, dans un contexte où les prix nationaux atteignent respectivement 2,04 euros et 2,14 euros le litre selon les dernières données du ministère de la Transition écologique. À l’heure où les routes de France s’apprêtent à connaître leur traditionnel pic de trafic du week-end de Pentecôte, ce geste du géant pétrolier tombe à point nommé pour des millions d’automobilistes. Selon Le Parisien, l’opération concerne l’intégralité du réseau de l’enseigne, sans restriction géographique.

Des résultats trimestriels exceptionnels sous le feu des critiques

Cette nouvelle initiative intervient quelques semaines après la publication des résultats du premier trimestre 2026 de TotalEnergies, qui ont fait grand bruit dans le paysage économique français. Le géant tricolore a affiché une croissance spectaculaire de ses bénéfices, en progression de 51 % par rapport à la même période de l’année précédente — des performances aussitôt au cœur d’une vive polémique autour de la notion de « superprofits ».

Cette hausse vertigineuse s’explique principalement par l’impact de la crise géopolitique au Moyen-Orient et le blocage durable du détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial. Une situation qui a engendré de profondes tensions d’approvisionnement, favorisant mécaniquement la valorisation des stocks énergétiques du groupe.

Face à ces résultats, plusieurs responsables politiques ont exprimé leur désapprobation. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait notamment exhorté début mai le groupe à « redistribuer d’une manière ou d’une autre » ses profits « exceptionnels ». Une pression à laquelle Patrick Pouyanné, directeur général de TotalEnergies, avait répondu en rappelant que « ce plafonnement, nous l’avons décidé de nous-même au début de la crise ».

Une stratégie tarifaire étendue à tous les ponts de mai

L’opération de blocage des prix n’est pas une première pour TotalEnergies en 2026. Le groupe avait déjà mis en place ce dispositif lors des week-ends prolongés du 1er mai, du 8 mai et de l’Ascension, dans le sillage d’un engagement solennel pris dès le 30 avril : maintenir ces prix plafonnés « tant que la crise durera ». France Info rappelle que cette politique cohérente sur l’ensemble du mois de mai témoigne d’une volonté affichée de ne pas laisser les automobilistes seuls face à la flambée des cours.

L’avantage consenti par ces opérations spéciales est loin d’être symbolique. Selon les données compilées par Sud Ouest, le prix moyen du diesel en France oscille actuellement autour de 2,14 euros le litre, soit cinq centimes de plus que le tarif proposé par TotalEnergies. Pour l’essence, l’écart est identique : 2,04 euros au niveau national contre 1,99 euro dans les stations du groupe. Sur un plein de 60 litres, le gain reste modeste mais réel, et les familles qui s’élancent pour ce long week-end de Pentecôte sauront l’apprécier.

Une nouvelle offensive commerciale tous azimuts

Parallèlement au maintien du blocage des prix du carburant, TotalEnergies dévoile une nouvelle stratégie commerciale d’envergure. Le groupe lance ce lundi 18 mai une offre baptisée « Access », promettant une remise de 10 % sur les prix de l’électricité et du gaz pendant trois ans pour ses nouveaux clients. Disponible exclusivement en ligne, cette initiative promet aux ménages une économie moyenne de 200 euros par an.

Cette diversification de l’offre répond à la fois à la nécessité d’améliorer l’image du groupe face aux accusations de profiter de la crise, de fidéliser une clientèle en quête de repères dans un contexte énergétique instable, et d’anticiper les évolutions réglementaires qui s’annoncent. Pour les clients déjà abonnés chez TotalEnergies, le groupe propose par ailleurs « l’avantage carburant », un dispositif permettant de bénéficier du diesel et de l’essence à 1,99 euro le litre pour l’intégralité de l’année 2026. Plus de 700 000 clients ont déjà souscrit à cette formule, attestant de son réel attrait. À l’heure où le SMIC augmente en juin 2026, ce type de dispositif peut représenter un complément précieux pour les ménages les plus modestes.

TotalEnergies face aux défis de communication

La stratégie de communication de TotalEnergies révèle une posture résolument défensive face aux critiques politiques et sociétales. En maintenant le blocage des prix du carburant pour la Pentecôte, le groupe entend démontrer sa responsabilité sociale et son attachement à l’intérêt des consommateurs français — tout en désamorçant des accusations qui auraient pu s’avérer dévastatrices pour son image.

Cette démarche s’avère d’autant plus nécessaire que la pression politique ne faiblit pas. Le Premier ministre Sébastien Lecornu tiendra jeudi 21 mai une conférence de presse afin de présenter un « nouveau paquet » d’aides destinées aux secteurs les plus exposés à la hausse des prix énergétiques. De leur côté, les dirigeants de très petites entreprises suivent avec anxiété l’évolution du contexte international, dont les répercussions sur leur activité se font chaque jour plus tangibles.