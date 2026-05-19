Le Sénat a approuvé lundi pour la deuxième fois la réduction de la durée d’indemnisation de l’assurance chômage en cas de rupture conventionnelle, passant de 18 à 15 mois pour les moins de 55 ans.

Chômage après rupture conventionnelle : le Sénat serre la vis

La rupture conventionnelle et ses modalités d’indemnisation cristallisent à nouveau les tensions au Parlement. Ce lundi 18 mai 2026, le Sénat a approuvé pour la deuxième fois, par 243 voix contre 34, la transposition dans la loi d’un accord entre partenaires sociaux visant à réduire la durée d’indemnisation de l’assurance chômage en cas de rupture conventionnelle. Cette décision intervient après le rejet initial du texte à l’Assemblée nationale, faute d’une mobilisation suffisante des députés de la majorité gouvernementale.

Cette nouvelle bataille parlementaire révèle toute la complexité des négociations sociales dans un contexte où l’équilibre des finances publiques se heurte aux impératifs de protection des salariés. L’enjeu dépasse largement la seule dimension technique : il s’agit, en filigrane, de redéfinir les contours du dialogue social français face aux défis économiques contemporains.

Les règles actuelles d’indemnisation en cas de rupture conventionnelle

Actuellement, le système d’indemnisation du chômage prévoit des durées d’allocation différenciées selon l’âge du demandeur d’emploi. Pour les allocataires de moins de 55 ans ayant mis fin à leur contrat de travail par rupture conventionnelle, la durée maximale d’indemnisation s’établit à 18 mois — une période portée jusqu’à 27 mois pour les demandeurs d’emploi de 55 ans et plus.

Ces dispositifs s’inscrivent dans le cadre plus large de l’assurance chômage, financée par les cotisations patronales et salariales. Le montant des allocations correspond généralement à 57 % du salaire journalier de référence, dans la limite d’un plafond fixé réglementairement. Selon les dernières statistiques de Pôle emploi, près de 450 000 ruptures conventionnelles sont enregistrées chaque année en France, représentant environ 15 % des fins de contrat de travail. Un volume considérable, que la récente tendance à la baisse n’a pas encore fondamentalement remis en cause.

La réglementation actuelle distingue également les conditions d’accès selon la durée de cotisation préalable, fixée à quatre mois minimum sur les 28 derniers mois pour ouvrir des droits.

Les modifications votées par le Sénat : une restriction des droits

L’accord conclu en février 2026 entre trois organisations patronales — Medef, CPME et U2P — et trois organisations syndicales — CFDT, CFTC et FO — prévoit des changements substantiels dans les modalités d’indemnisation. La mesure centrale consiste à ramener de 18 à 15 mois la durée maximale d’indemnisation pour les allocataires de moins de 55 ans ayant quitté leur poste à l’amiable. Pour les demandeurs d’emploi plus âgés, cette durée serait abaissée de 27 à 20,5 mois. Ces réductions s’accompagnent d’un durcissement des conditions d’accès, notamment pour les ruptures conventionnelles répétées sur une période donnée, ainsi que du maintien des conditions de cotisation préalable et de la mise en place de garde-fous contre les ruptures abusives.

Jean-Pierre Farandou, directeur général de l’Unédic, a défendu ces mesures en soulignant que « ce texte va générer près d’un milliard d’euros d’économies par an, et favoriser environ 15 000 retours à l’emploi chaque année ». La CGT et la CFE-CGC, qui n’ont pas signé l’accord, dénoncent pour leur part une détérioration des droits des salariés.

Une réduction contestée des droits sociaux

L’opposition de gauche condamne unanimement cette réforme, qu’elle juge ouvertement offensive à l’égard des chômeurs. L’écologiste Raymonde Poncet Monge a regretté que le texte « pénalise les salariés sans imposer aucune contrainte nouvelle aux employeurs » — une critique qui soulève la question de l’équité dans la répartition des efforts entre les différents acteurs du marché du travail.

Les syndicats non-signataires font valoir que cette mesure risque de fragiliser davantage des parcours professionnels déjà précaires, particulièrement dans un contexte économique incertain. Ils redoutent également une multiplication des licenciements économiques, potentiellement moins coûteux pour les entreprises que les ruptures conventionnelles dans le nouveau cadre réglementaire. Il convient de rappeler, à cet égard, qu’une démission peut, sous certaines conditions précises, ouvrir droit au chômage — une réalité que peu de salariés connaissent.

Les économies annoncées d’un milliard d’euros suscitent par ailleurs des interrogations légitimes sur la répartition de l’effort budgétaire. Selon France Télévisions, cette somme représente environ 3 % du budget total de l’assurance chômage, estimé à 33 milliards d’euros en 2026.

Les enjeux de la seconde lecture à l’Assemblée nationale

Le parcours parlementaire de ce texte illustre les difficultés de coordination au sein de la majorité gouvernementale. Le rejet en première lecture à l’Assemblée nationale, imputable à une mobilisation défaillante des élus de la majorité, a provoqué l’agacement manifeste des sénateurs, traditionnellement plus enclins aux réformes structurelles.

La seconde lecture, programmée pour le mardi 26 mai, se déroulera dans un contexte sensiblement différent. Inscrite juste après la séance traditionnelle de Questions au gouvernement, elle devrait bénéficier d’une affluence parlementaire nettement plus importante, réduisant ainsi le risque d’un nouveau revers pour l’exécutif. Les députés de la majorité, échaudés par le précédent, devraient cette fois assurer une présence suffisante pour permettre l’adoption du texte — le gouvernement ayant par ailleurs intensifié ses efforts de mobilisation pour éviter un second camouflet qui ternirait son image d’efficacité législative.

Perspectives économiques et sociales de la réforme

Au-delà des joutes politiques, cette réforme s’inscrit dans une démarche plus large de maîtrise des dépenses publiques et de transformation du marché du travail. Ses partisans y voient un levier d’incitation au retour rapide à l’emploi, tout en préservant l’équilibre financier de l’assurance chômage dans un contexte de vieillissement démographique accéléré.

Ses détracteurs, en revanche, s’inquiètent des conséquences sociales, notamment pour les cadres seniors, souvent confrontés à des périodes de recherche d’emploi bien plus longues que leurs cadets. La question de l’employabilité des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans demeure l’un des défis les plus tenaces du marché du travail français.