Achille Laugé (1861-1944), le néo-impressionnisme dans la lumière du sud

La lumière du Midi



Né en 1861 à Arzens, près de Carcassonne, dans un environnement rural, sa famille le destine à être pharmacien. Mais c’est à l’École des Beaux-Arts de Toulouse qu’il rencontre Antoine Bourdelle et Henri Martin. Il poursuit son apprentissage à Paris en 1881 vite déçu par l’enseignement académique, tout comme son ami Aristide Maillol.



Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, tableau-manifeste de Seurat présenté au Salon des indépendants de 1886 stupéfie cette jeune génération d’artistes par cette nouvelle expression scientifique de la couleur. Les couleurs primaires et complémentaires posées rationnellement sur la toile en une multitude de petits points donnent naissance au pointillisme et au néo-impressionnisme. L’avenir est là !



En 1888, Laugé décide de quitter Paris pour retrouver une solitude créatrice au sein de ses paysages de l’Aude. La méthode Seurat de division des tons pour obtenir une lumière plus intense s’accorde à la lumière du Midi, « J’ai dit m… à Barbizon, vive le Midi. Là est la couleur et la lumière », déclare Bourdelle en écho.



Si on reprochait à l’impressionnisme de détruire la forme par le changement incessant de la lumière, la génération d’après croit dans le pouvoir structurant de la forme. Comme le rappelle Nicole Tamburini, spécialiste reconnue de notre peintre et commissaire de l’exposition, « la lumière ne signifie pas pour lui évanescence de la matière, mais au contraire structures de lignes de composition ».