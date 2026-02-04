Karim Benzema et l’art de placer son argent : quand les footballeurs misent gros hors du terrain

Les sportifs français, et en particulier plusieurs joueurs de football, révisent leur façon d’investir en s’aventurant hors des sentiers battus. Si l’immobilier et les objets de luxe restent des valeurs sûres, de plus en plus de figures du sport se tournent vers des investissements stratégiques. Ce virage montre leur volonté d’assurer une stabilité financière durable tout en exprimant leur personnalité et leurs centres d’intérêt au‑delà du terrain.

Karim Benzema se lance sur le marché de l’art

D’après TF1 info, il a acquis une œuvre de Pablo Picasso, le « Portrait d’homme barbu », daté de 1964. Le montant exact de l’achat n’a pas été dévoilé, mais les experts de Barnie’s Art Invest estiment que la fourchette des œuvres de Picasso varie entre 700 000 € et 80 000 000 €, ce qui laisse entendre un investissement conséquent pour marquer son anniversaire. Avec cet achat, Benzema signe une entrée remarquée sur le marché de l’art, proposant une alternative aux placements plus classiques des footballeurs comme l’immobilier ou les voitures de luxe.

Paul Pogba mise sur les courses de chameaux

Paul Pogba, international français comptant 91 sélections et 11 buts, s’est tourné vers un univers plutôt inhabituel : les courses de chameaux. En partenariat avec l’écurie saoudienne Al‑Haboob, Pogba ambitionne de contribuer à la création de la première ligue professionnelle de courses de chameaux, pour structurer ce sport à l’échelle internationale. Son enthousiasme est parlant : « Posséder un jour le chameau le plus cher du monde serait un magnifique aboutissement », dit‑il. Pour Pogba, il ne s’agit pas seulement de diversifier son portefeuille, mais d’avoir un rôle dans le développement et l’organisation d’un sport encore en émergence.

Les courses hippiques, une passion qui rassemble

D’autres footballeurs plongent aussi dans les courses hippiques. Antoine Griezmann possède sa propre écurie ; son cheval « Hooking » s’est distingué par des victoires, notamment au niveau Listed (une catégorie de course classée). Par ailleurs, Baptiste Santamaria, Emmanuel Petit et Mathieu Cafaro sont régulièrement vus sur les hippodromes français, partageant cette passion commune pour les chevaux de course.