Karim Benzema et l’art de placer son argent : quand les footballeurs misent gros hors du terrain

Les footballeurs français ne se contentent plus du terrain.

Photo of author
sleclerc
Publié le
Lecture : 2 min
0
Karim Benzema et l’art de placer son argent : quand les footballeurs misent gros hors du terrain
Karim Benzema et l’art de placer son argent : quand les footballeurs misent gros hors du terrain | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Les sportifs français, et en particulier plusieurs joueurs de football, révisent leur façon d’investir en s’aventurant hors des sentiers battus. Si l’immobilier et les objets de luxe restent des valeurs sûres, de plus en plus de figures du sport se tournent vers des investissements stratégiques. Ce virage montre leur volonté d’assurer une stabilité financière durable tout en exprimant leur personnalité et leurs centres d’intérêt au‑delà du terrain.

Karim Benzema se lance sur le marché de l’art

D’après TF1 info, il a acquis une œuvre de Pablo Picasso, le « Portrait d’homme barbu », daté de 1964. Le montant exact de l’achat n’a pas été dévoilé, mais les experts de Barnie’s Art Invest estiment que la fourchette des œuvres de Picasso varie entre 700 000 € et 80 000 000 €, ce qui laisse entendre un investissement conséquent pour marquer son anniversaire. Avec cet achat, Benzema signe une entrée remarquée sur le marché de l’art, proposant une alternative aux placements plus classiques des footballeurs comme l’immobilier ou les voitures de luxe.

Paul Pogba mise sur les courses de chameaux

Paul Pogba, international français comptant 91 sélections et 11 buts, s’est tourné vers un univers plutôt inhabituel : les courses de chameaux. En partenariat avec l’écurie saoudienne Al‑Haboob, Pogba ambitionne de contribuer à la création de la première ligue professionnelle de courses de chameaux, pour structurer ce sport à l’échelle internationale. Son enthousiasme est parlant : « Posséder un jour le chameau le plus cher du monde serait un magnifique aboutissement », dit‑il. Pour Pogba, il ne s’agit pas seulement de diversifier son portefeuille, mais d’avoir un rôle dans le développement et l’organisation d’un sport encore en émergence.

Les courses hippiques, une passion qui rassemble

D’autres footballeurs plongent aussi dans les courses hippiques. Antoine Griezmann possède sa propre écurie ; son cheval « Hooking » s’est distingué par des victoires, notamment au niveau Listed (une catégorie de course classée). Par ailleurs, Baptiste Santamaria, Emmanuel Petit et Mathieu Cafaro sont régulièrement vus sur les hippodromes français, partageant cette passion commune pour les chevaux de course.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Karim Benzema et l’art de placer son argent : quand les footballeurs misent gros hors du terrain

Karim Benzema et l’art de placer son argent : quand les footballeurs misent gros hors du terrain

écriture inclusive-académie française

Écriture inclusive : le rappel à l’ordre de l’Académie française

Amazon frais de port livres

Amazon : plus de 100 millions de frais de port payés sur les livres

9ad2d7cd 78e6 4b09 Aaa3 Cb88a0df56bc

Anne Coffinier, l’énergie d’une vie consacrée à la liberté scolaire

vente aux enchères art

Vente record sur le marché de l’art : un Klimt adjugé 236,4 millions de dollars

Rapport de la Cour des comptes : le Louvre pointé du doigt

Rapport de la Cour des comptes : le Louvre pointé du doigt

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly