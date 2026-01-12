Écriture inclusive : le rappel à l’ordre de l’Académie française

Après la décision du Conseil d’État autorisant l’usage de l’écriture inclusive dans l’espace public, l’Académie française a exprimé ses réserves dans un communiqué officiel. Une prise de position qui met en lumière les tensions entre institutions sur l’évolution des normes linguistiques.

Écriture inclusive : l’avertissement solennel de l’Académie française

La polémique autour de l’écriture inclusive ne cesse de s’étendre à mesure qu’elle quitte les cercles universitaires pour s’installer durablement dans l’espace public. La décision rendue le 31 décembre par le Conseil d’État autorisant l’usage de formes inclusives sur des plaques commémoratives parisiennes a marqué une étape supplémentaire. Elle a surtout déclenché une réaction officielle rare de la Académie française, soulignant une fracture institutionnelle sur la manière dont la langue doit être encadrée.

Dans un communiqué solennel, l’Académie a exprimé ses réserves face à ce qu’elle considère comme une remise en cause des principes fondamentaux du français écrit. Sans contester l’autorité de la justice administrative, elle alerte sur les conséquences à long terme d’une validation progressive de pratiques qu’elle juge contraires à la lisibilité et à la stabilité de la langue.

Une décision juridique aux effets politiques

Sur le plan strictement juridique, la position du Conseil d’État est claire : l’usage du point médian ne constitue pas l’emploi d’une langue étrangère et ne contrevient donc pas aux obligations légales imposant l’usage du français dans l’espace public. Cette lecture repose sur une approche pragmatique du droit, attentive à la lettre des textes plus qu’à leur portée symbolique.

Mais cette neutralité juridique n’épuise pas la question. En validant ces inscriptions, la haute juridiction reconnaît de facto que des évolutions graphiques non stabilisées peuvent être introduites dans des supports à vocation officielle. Pour ses détracteurs, ce raisonnement juridique laisse de côté une dimension essentielle : la fonction normative de l’espace public, où la langue ne se contente pas d’informer mais participe à la transmission de repères communs.

L’Académie française à l’épreuve des évolutions contemporaines

La réaction de l’Académie française ne se limite pas à un désaccord ponctuel. Elle traduit une inquiétude plus large quant à la place accordée aux institutions culturelles dans l’élaboration des normes contemporaines. Depuis plusieurs années, l’Académie s’oppose à l’écriture inclusive, qu’elle considère comme une construction artificielle, difficilement lisible et potentiellement discriminante à l’égard de certains publics, notamment les élèves ou les personnes en difficulté de lecture.

Dans son communiqué, l’institution rappelle que « la langue française est un élément fondamental du patrimoine de la France », dont la stabilité garantit l’accessibilité et la transmission. En filigrane, elle pose une question centrale : jusqu’où les évolutions sociales peuvent-elles justifier des transformations linguistiques imposées sans consensus large ?

Un décalage entre institutions et opinion publique

Ce débat institutionnel se déroule dans un contexte où l’adhésion de l’opinion publique à l’écriture inclusive demeure limitée. Plusieurs enquêtes d’opinion récentes montrent qu’une majorité de Français exprime des réserves, voire une opposition franche, à son usage dans les contextes éducatifs et administratifs. Cette distance entre certaines décisions institutionnelles et le ressenti d’une large partie de la population alimente un sentiment de déconnexion.

Pour de nombreux observateurs, l’écriture inclusive est perçue non comme une évolution spontanée de la langue, mais comme une norme introduite par le haut, portée par des cercles militants et progressivement relayée par certaines administrations ou collectivités. Cette perception renforce la dimension politique d’un débat initialement présenté comme purement linguistique.