AlloVoisins se rêve en nouveau référent business pour auto-entrepreneurs

Mettre toutes les chances du côté des auto-entrepreneurs. C’est la promesse d’AlloVoisins. Avec 4 millions de membres à son actif, dont 260 000 auto-entrepreneurs, la marketplace de services made in France mise sur l’apport de clients qualifiés, l’apport de visibilité et la gestion opérationnelle pour atteindre ses ambitions.



Apport de clients qualifiés, de visibilité et gestion opérationnelle : la recette gagnante pour les auto-entrepreneurs



Comment développer de façon pérenne et simplifiée son activité ? AlloVoisins semble avoir trouvé la solution. Le leader de la prestation de services et de la location de matériel propose un outil capable d’apporter aux auto-entrepreneurs les clients, les contacts et les leads de qualité dont ils ont besoin pour se développer. En ayant basé dès sa création son modèle sur la demande plutôt que sur l’offre, AlloVoisins permet aux auto-entrepreneurs d’avoir accès à près de 90 000 demandes publiées chaque mois dans toute la France sur sa marketplace. Ils auront ainsi à leur disposition un véritable bassin de clients qualifiés tout près de chez eux.



Autre nouveauté : la gestion de leur visibilité. Grâce à la page profil professionnel créée sur la marketplace et référencée sur Google, les auto-entrepreneurs n’ont plus besoin de se créer un site internet. En plus de gagner du temps et de l’argent, ils en profitent pour capitaliser leurs ressources sur une seule et unique plateforme. Côté e-réputation, les auto-entrepreneurs ne sont pas en reste grâce aux avis et évaluations délivrés par leurs clients. Ils pourront enfin avoir accès à une boîte à outils avec des cartes de visite ou encore des prospectus.



Avec le déploiement de ces leviers et le lancement de son logiciel d’activité intégré à la marketplace et inclus dans l’Abonnement Premier, AlloVoisins entend devenir le parfait gestionnaire opérationnel des auto-entrepreneurs. Au programme : pilotage de l’ensemble de leur activité générée ou non sur AlloVoisins, création de devis et de factures, élaboration de fichiers clients et suivi des encaissements. AlloVoisins mettra à leur disposition un tableau de bord d’activité pour obtenir un état des lieux de leur business. De quoi leur simplifier de A à Z la gestion administrative et opérationnelle.