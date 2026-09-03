Tesla FSD en France : deux obstacles levés en six semaines

En juillet, Philippe Tabarot, ministre des Transports, avait refusé l’autorisation du système de conduite autonome supervisée de Tesla, invoquant des « contreparties en termes de sécurité pas encore suffisantes ». Deux mois plus tard, il a annoncé l’autorisation d’essais sur route pour deux véhicules équipés du FSD (Full Self-Driving). Ce qui a changé, ce n’est pas la technologie, mais l’examen des données par les autorités françaises.

Les raisons initiales du refus : deux obstacles majeurs

Le refus initial s’appuyait sur deux préoccupations : le dépassement potentiel des limitations de vitesse par le système et le risque de diminution de l’attention du conducteur. Le FSD supervisé permet au véhicule de gérer la direction, l’accélération et le freinage sans intervention humaine constante, soulevant ainsi des questions de sécurité pour les autorités françaises.

La crainte initiale était que le FSD incite le véhicule à rouler au-dessus des limites autorisées. Cependant, les données de Tesla montrent que dans 98 % des cas où le FSD dépasse la limite affichée, la vitesse reste conforme à celle du trafic environnant, imitant ainsi le comportement des conducteurs humains.

Le second obstacle concernait le risque de baisse de vigilance du conducteur, car le FSD supervisé n’est pas totalement autonome. Le conducteur doit surveiller la route et être prêt à reprendre le contrôle. En France, cette exigence de surveillance humaine est un critère essentiel pour l’autorisation des essais, comme l’a confirmé Philippe Tabarot après son échange avec Elon Musk.

Comment Tesla a convaincu : l’impact des données

Entre juillet et septembre, Tesla a publié de nombreuses données pour convaincre les régulateurs européens que le FSD supervisé améliore la sécurité. Trois séries de chiffres se sont avérées particulièrement convaincantes.

Les véhicules Tesla équipés du FSD ont parcouru 3 milliards de kilomètres en Amérique du Nord en 2025. Cette ampleur permet d’analyser le comportement du système dans des conditions variées. Selon Tesla, le FSD réduit de 40 à 69 % les collisions majeures par rapport à une conduite manuelle avec aides actives.

Les données montrent que le FSD respecte la vitesse du trafic dans 98 % des cas où il dépasse la limite affichée, adoptant ainsi un comportement similaire aux conducteurs humains.

Depuis avril 2026, le FSD a été testé dans cinq pays européens, parcourant 1,6 million de kilomètres sans collision majeure. Sur plus de 230 000 scénarios dans six villes, dont Paris, le taux de réussite atteint 99 %. Ces données figurent dans le « FSD Evidence Dashboard », un document de Tesla pour convaincre les autorités européennes.

Essais sur route : conditions de l’autorisation française

L’autorisation d’essais en France ne signifie pas un feu vert généralisé, mais une phase d’essais encadrée avant une éventuelle homologation plus large.

Deux véhicules Tesla équipés du FSD supervisé circuleront sur les routes françaises. Les conducteurs doivent rester vigilants et garder les mains sur le volant. Philippe Tabarot a précisé que ces essais marquent une nouvelle étape : observer le système en conditions réelles.

Ces essais s’insèrent dans un calendrier plus large, avec un vote européen prévu en octobre 2026 sur l’homologation du FSD. Si le vote est positif, le système pourrait être déployé dans tous les pays européens. La France, en autorisant des essais dès septembre, se positionne pour participer activement au débat réglementaire.

Et après ? Le calendrier jusqu’à octobre 2026

Dans un mois, les autorités européennes devront se prononcer. Cinq pays ont déjà autorisé le FSD, créant une dynamique favorable. La France, initialement réticente, rejoint ce mouvement. L’enjeu dépasse Tesla : il s’agit de définir le cadre européen pour la conduite autonome supervisée, entre innovation et sécurité. Elon Musk multiplie les initiatives pour imposer ses technologies. Le vote d’octobre déterminera si l’Europe suit ou impose ses propres conditions. En attendant, deux Tesla parcourent déjà nos routes, sous l’œil attentif de leurs conducteurs et des autorités françaises.