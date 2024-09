Baisse de l'inflation : des rendements moins généreux à venir pour le Livret A et le LEP

De son côté, le taux du Livret A, également révisé en février prochain, devrait connaître une baisse plus modérée. Calculé sur la base de l'inflation et des taux interbancaires (€STR), il devrait s'établir à environ 2,6 %. Cette prévision reste en ligne avec la tendance à la baisse observée ces derniers mois, en partie due à la réduction des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE).



Toutefois, cette baisse annoncée intervient dans un contexte de concurrence accrue sur le marché de l'épargne. D'autres produits à capital garanti, comme les fonds euros de l'assurance-vie ou les comptes à terme, offrent des alternatives intéressantes aux livrets réglementés. Cette situation a déjà eu un impact notable : en août dernier, les encours du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ont connu une croissance bien inférieure à celle des années précédentes. Les épargnants ont déposé 1,99 milliard d’euros en août, bien en deçà des performances de plus de 3 milliards enregistrées en août 2022 et 2023.



En dépit de cette baisse de performance, le Livret A et le LDDS continuent de séduire une grande partie des épargnants, avec des encours atteignant des niveaux record : 428,5 milliards d’euros pour le Livret A et 155,6 milliards pour le LDDS à la fin août. Le LEP, réservé aux ménages les plus modestes, suit une dynamique similaire avec un encours total de 77,3 milliards d’euros, un niveau sans précédent.