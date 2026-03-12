YouTube domine désormais l’économie mondiale des médias

Le 10 mars 2026 marque une étape importante pour l’industrie des médias. Des analyses financières publiées ce jour-là révèlent l’ampleur de la progression de YouTube. Les résultats de 2025 montrent que la plateforme domine désormais un indicateur stratégique : la publicité. YouTube dépasse plusieurs groupes historiques du divertissement et s’impose comme un acteur majeur de l’économie médiatique mondiale.

YouTube prend l’avantage sur Hollywood en 2025

La progression de YouTube apparaît clairement dans les chiffres. En 2025, YouTube génère environ 37,1 milliards d’euros de revenus publicitaires, selon TechCrunch. Ce niveau dépasse les recettes cumulées de plusieurs géants de l’industrie du divertissement. Disney, NBCUniversal, Paramount et Warner Bros. Discovery totalisent environ 34,8 milliards d’euros de publicité sur la même période.

Ce basculement intervient dans un contexte de transformation rapide des médias. En 2024, YouTube réalisait environ 33,2 milliards d’euros de revenus publicitaires. Les grands studios américains atteignaient alors environ 38,4 milliards d’euros. L’évolution sur un an illustre un changement profond du marché. Les analystes du cabinet MoffettNathanson résument cette rupture par une formule claire : « Trois décennies d’économie des médias viennent de basculer », indiquent les analystes cités par Medium.

YouTube devient la plus grande entreprise médiatique mondiale

La puissance de YouTube dépasse désormais la seule publicité. En 2025, les revenus globaux de YouTube atteignent environ 57,6 milliards d’euros, publicité et abonnements inclus, selon MarketWatch. Cette progression place la plateforme parmi les groupes médiatiques les plus puissants de la planète.

Les analystes spécialisés tirent une conclusion nette. Michael Nathanson estime que « YouTube est désormais la plus grande entreprise médiatique du monde ». Cette analyse se concentre uniquement sur l’activité médiatique des groupes. Les revenus issus des parcs d’attractions ou des produits dérivés ne sont pas pris en compte. Dans ce cadre précis, YouTube dépasse Disney dans l’économie des contenus.

YouTube consolide son influence grâce à l’audience et aux abonnements

La domination de YouTube s’appuie également sur l’audience. Aux États-Unis, la plateforme représente environ 12,5 % de l’audience télévisuelle en janvier 2025, relève Business Insider. Ce niveau dépasse plusieurs plateformes majeures du streaming. Netflix atteint environ 8,8 % d’audience sur la même période, selon Business Insider.

Le modèle économique de YouTube s’élargit aussi grâce aux abonnements. Les services YouTube TV, YouTube Premium et YouTube Music génèrent près de 20,3 milliards d’euros en 2025. Cette diversification renforce la solidité financière de la plateforme. Les analystes anticipent une croissance durable. Michael Nathanson et Robert Fishman soulignent un facteur déterminant : « YouTube pourrait être l’une des rares entreprises médiatiques à se renforcer à l’ère de l’intelligence artificielle », expliquent-ils.