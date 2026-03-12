Apple condamné en appel face à l’UFC-Que Choisir

Le 27 février 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé une décision judiciaire importante contre Apple dans le litige qui l’oppose à l’UFC-Que Choisir. L’association avait saisi la justice afin de contester les conditions générales utilisées par Apple pour ses services numériques. Au terme de cette procédure longue et technique, la justice française estime que plusieurs dispositions contractuelles d’Apple posent problème au regard du droit de la consommation.

Apple et l’UFC-Que Choisir : l’origine du contentieux

Le différend entre Apple et l’UFC-Que Choisir trouve son origine en 2016. Cette année-là, l’association de consommateurs examine les conditions générales liées à iTunes, service devenu depuis Apple Music. L’analyse révèle un ensemble de clauses susceptibles de porter atteinte aux droits des utilisateurs. Les spécialistes de l’association identifient plusieurs zones d’ombre concernant la collecte d’informations personnelles et l’équilibre contractuel imposé par Apple.

Le dossier est rapidement porté devant la justice française. En 2020, le tribunal judiciaire de Paris rend une première décision lourde pour Apple. Les magistrats recensent 45 clauses abusives ou illicites dans les documents contractuels du service musical d’Apple, selon les informations publiées par iPhoneAddict. Le tribunal condamne également Apple à verser 30 000 euros de dommages et intérêts, rapporte 01net. Apple refuse ce verdict et engage aussitôt une procédure d’appel, prolongeant un contentieux déjà très technique.

Apple sous pression : la cour d’appel confirme plusieurs manquements

La cour d’appel de Paris examine le dossier en profondeur. L’arrêt rendu atteint 150 pages, preuve du volume des éléments analysés par les juges. Les magistrats se penchent notamment sur les clauses contractuelles utilisées par Apple pour encadrer les services numériques proposés aux utilisateurs européens.

Les juges confirment une grande partie des irrégularités déjà identifiées. Certaines clauses utilisées par Apple présentent un déséquilibre significatif entre l’entreprise et ses clients. Les documents contractuels d’Apple mentionnaient aussi plusieurs données personnelles collectées auprès des utilisateurs, comme l’adresse IP, la localisation géographique ou le code postal. Les juges estiment que la présentation de ces traitements manque de clarté. La cour rappelle dans son analyse que « les conditions générales d’Apple Music ne peuvent constituer un empilement de clauses génériques et ambiguës ».

La juridiction examine également une clause permettant à Apple d’exploiter certains contenus produits par les utilisateurs sans compensation. Cette disposition est jugée déséquilibrée par les magistrats. À l’issue de la procédure d’appel, la sanction financière contre Apple évolue. La cour d’appel confirme la responsabilité du groupe et fixe l’indemnisation à 50 000 euros.

Apple face à la régulation : une victoire partielle pour l’UFC-Que Choisir

Malgré ce revers pour Apple, la décision judiciaire comporte des nuances. Plusieurs clauses contestées n’ont finalement pas été retenues par la cour d’appel. Certaines dispositions contractuelles avaient déjà été modifiées par Apple au fil des années, ce qui limite l’analyse des juges sur certaines versions des documents.

La juridiction n’a pas non plus ordonné la suppression immédiate des clauses jugées abusives. Les magistrats considèrent que cette demande ne figurait pas clairement dans la procédure d’appel. Le jugement se concentre donc sur la reconnaissance des irrégularités et sur la sanction financière prononcée contre Apple.

Pour l’UFC-Que Choisir, cette décision reste symboliquement importante. L’association voit dans ce jugement un signal envoyé aux grandes plateformes numériques. « Les acteurs majeurs du numérique ne sont pas au-dessus des règles », souligne l’organisation. Dans ce dossier, elle dénonçait également certaines pratiques contractuelles d’Apple concernant la collecte d’informations sur les utilisateurs. « L’opacité contractuelle et la collecte dissimulée de données ne sauraient prospérer au détriment des droits et libertés des utilisateurs ».