Électricité : mars 2026, la facture Tempo menacée par 13 jours rouges

Le 3 mars 2026, l’idée circule déjà comme une alerte : il resterait 13 jours rouges Tempo à placer avant la fin de la saison, fixée au 31 mars 2026. En clair, l’option censée récompenser la sobriété la plupart de l’année pourrait concentrer son coût maximal sur quatre semaines, au pire moment pour les foyers électro-intensifs.

Électricité : la mécanique des jours rouges piégée par le calendrier

Le risque de mars 2026 est comptable. Sur la saison 2025-2026, seuls 9 jours rouges auraient été déclenchés en date du 17 février 2026. Or, l’option Tempo repose sur un principe simple : les jours rouges sont un volume limité à activer sur une fenêtre limitée. Si l’hiver « consomme » peu de rouge, il faut rattraper, faute de quoi ces jours deviennent inutilisables après la date butoir. C’est ce rattrapage qui menace d’écraser mars.

Mars 2026 fournit un terrain favorable à une concentration, parce que le mois offre un grand nombre de jours ouvrés activables. Il y a 22 jours de semaine éligibles en mars 2026… et il reste13 jours rouges à placer d’ici le 31 mars.

Un prix au kilowattheure qui devient punitif en heures pleines

L’alerte prend une dimension plus grave quand on regarde les prix. Journal du Geek rappelle qu’après une hausse récente, le tarif Tempo en heures pleines jour rouge est passé à 0,7060 € par kilowattheure, contre 0,6468 € auparavant. Même en heures creuses, le jour rouge coûte davantage, à 0,1575 € contre 0,1460 € le kilowattheure.

Le piège, c’est que le rouge frappe précisément quand l’électricité est la plus difficile à « effacer » : aux heures pleines, quand les logements sont occupés, quand les besoins thermiques remontent, quand la cuisine et l’eau chaude s’additionnent. Les plages horaires Tempo sont en effet les suivantes : les heures pleines de 6 h à 22 h et les heures creuses de 22 h à 6 h. Sur un jour rouge, la majeure partie de la journée active se trouve donc dans la zone la plus coûteuse, celle qui engloutit le chauffage électrique et la cuisine, exactement les postes qu’un foyer peine à décaler.

C’est ici que le mois de mars 2026 devient explosif : 13 jours rouges potentiels ne signifient pas « 13 jours un peu chers ». Ils signifient un empilement de journées où l’électricité, pendant les heures pleines, s’approche ou dépasse les 0,70 € le kilowattheure. Pour un ménage qui chauffe à l’électricité, l’énergie n’est plus un poste variable : c’est la condition de base du confort, et elle devient soudain le principal risque budgétaire du mois.

Électricité, énergie et facture : pourquoi mars 2026 peut tourner au scénario noir

L’inquiétude de mars 2026 tient donc à l’alignement de trois facteurs vérifiés dans les sources : un reste important de jours rouges à activer (13), un mois riche en jours ouvrés activables (22), et un niveau de prix renforcé en heures pleines rouge (0,7060 € le kilowattheure). Ce triptyque peut transformer Tempo, pour les foyers électro-intensifs, en risque financier concentré. Le plus alarmant, ce n’est pas l’existence des jours rouges, c’est leur densité potentielle sur une période courte.

Certains rappellent que l’option Tempo est rentable sur l’année si l’on pilote bien, et c’est vrai dans une logique moyenne. Mais mars 2026 menace de casser le raisonnement « annualisé ». Quand la contrainte est concentrée et que la marge de manœuvre est faible, la facture d’électricité devient une variable de stress.