Carlos Ghosn pourrait subir un très important redressement fiscal

Carlos Ghosn est loin d'en avoir terminé. L'ancien patron tout-puissant du groupe Renault et l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi s'est réfugié au Liban depuis plus d'un an, pour échapper à la justice japonaise qui enquête sur des malversations financières. Et la France n'est pas en reste. Selon le journal Libération, les services du fisc auraient d'ores et déjà saisi pour 13 millions d'euros de biens et de comptes bancaires de l'ex-magnat de l'automobile. En cause : la réalité du déménagement fiscal du grand patron aux Pays-Bas.



En 2012, Carlos Ghosn se déclarait résident fiscal à Amsterdam, ce qui lui permettait de payer ses impôts aux Pays-Bas. Mais Bercy soupçonne que ce n'est pas le cas. Suite à un contrôle fiscal, la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) a enclenché une procédure contre l'homme d'affaires. Deux hypothèques provisoires ont été demandées : une sur un bien immobilier à Paris acheté l'an dernier 5,9 millions d'euros, l'autre sur une villa dans les Yvelines. Par ailleurs, les enquêteurs ont gelé 538.000 actions Renault pour une valeur d'un demi-million d'euros.