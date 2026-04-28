La Banque de France victime d’une arnaque à l’IA

Une arnaque d’une sophistication inouïe ébranle l’institution monétaire française. Ce lundi 27 avril, la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont émis une alerte d’une gravité exceptionnelle, révélant l’utilisation frauduleuse de l’identité de leurs plus hauts dirigeants. Des malfaiteurs d’un nouveau genre exploitent désormais les prouesses de l’intelligence artificielle pour forger des vidéos d’un réalisme saisissant, mettant en scène François Villeroy de Galhau et Emmanuelle Assouan dans l’unique dessein de berner les épargnants.

Des deepfakes d’une précision troublante au service de la manipulation

L’arnaque s’articule autour d’une technologie de pointe particulièrement redoutable. Les fraudeurs génèrent des séquences vidéo où François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, semble prodiguer ses conseils pour des placements financiers prétendument avantageux. Ces créations numériques, d’un réalisme confondant, reproduisent avec une fidélité stupéfiante sa voix, ses intonations et ses expressions faciales, capitalisant sur sa notoriété et la confiance qu’il inspire auprès du grand public.

Emmanuelle Assouan, secrétaire générale de l’ACPR, subit également ces détournements malveillants. Les cybercriminels n’hésitent pas à usurper l’identité d’autres figures dirigeantes œuvrant dans les secteurs des moyens de paiement ou de la supervision des institutions financières, multipliant ainsi les cautions d’autorité pour renforcer l’efficacité de leur stratagème.

Ces contenus falsifiés se propagent avec une virulence remarquable sur les réseaux sociaux, où ils bénéficient d’une diffusion exponentielle. La sophistication technique de ces deepfakes rend leur détection ardue pour les non-initiés, d’autant que les fraudeurs peaufinent minutieusement la mise en scène, reproduisant fidèlement l’environnement habituel des interventions officielles pour parfaire l’illusion.

Une stratégie criminelle orchestrée au-delà des réseaux sociaux

L’arnaque transcende largement le périmètre des seules vidéos contrefaites. Dès que leurs victimes sont « hameçonnées » par ces contenus, les escrocs déploient un arsenal méthodique de techniques de manipulation psychologique. Ils établissent le contact par voie téléphonique ou électronique, endossant l’identité de représentants officiels de l’institution monétaire française.

Le scénario frauduleux suit invariablement une trame rodée : les criminels évoquent un virement conséquent imminent, qu’il s’agisse d’un héritage inespéré, d’une épargne prétendument bloquée ou de fonds fictifs détenus par la Banque de France. Pour libérer ces sommes chimériques, ils exigent le versement préalable de frais administratifs ou la réalisation d’opérations bancaires directement par téléphone, exploitant la vulnérabilité de leurs interlocuteurs.

Cette stratégie machiavélique capitalise habilement sur deux ressorts psychologiques éprouvés : l’urgence artificielle et la promesse de gains mirobolants, deux leviers particulièrement efficaces pour contraindre les victimes à agir précipitamment, sans prendre le temps nécessaire pour vérifier la véracité des informations communiquées.

L’émergence d’une criminalité financière métamorphosée

L’apparition de cette nouvelle catégorie d’arnaque suscite des inquiétudes majeures quant à la transformation de la criminalité financière contemporaine. La démocratisation progressive des outils d’intelligence artificielle générative rend accessibles des techniques jadis réservées aux spécialistes, permettant à des malfaiteurs d’élaborer des contenus trompeurs d’une qualité quasi-professionnelle.

Cette évolution illustre avec acuité les défis posés par l’ère numérique, où la frontière entre authenticité et artifice s’amenuise de manière alarmante. Les institutions financières se trouvent confrontées à un défi sans précédent : protéger non seulement l’intégrité de leurs systèmes informatiques, mais également préserver leur réputation contre ces usurpations d’identité d’une sophistication croissante.

L’impact potentiel de ces pratiques dépasse largement le simple cadre de la fraude individuelle. Elles menacent de saper la confiance des citoyens envers les institutions financières et peuvent engendrer une confusion généralisée concernant l’authenticité des communications officielles. Dans un contexte où la stabilité économique repose fondamentalement sur la confiance publique, ces nouvelles formes d’escroquerie technologique constituent une menace systémique d’une ampleur considérable.

Les cibles privilégiées et les méthodes de protection

Ces arnaques visent principalement les épargnants âgés de plus de 50 ans, particulièrement vulnérables aux contenus diffusés sur les réseaux sociaux et moins familiers avec les subtilités technologiques des deepfakes. Les fraudeurs ciblent également les entreprises, exploitant la crédibilité des dirigeants de la Banque de France pour proposer de faux dispositifs d’aide économique ou des opportunités d’investissement factices.

Face à cette menace émergente, la Banque de France et l’ACPR ont établi un principe cardinal et inflexible : « jamais un dirigeant de la Banque de France ou de l’ACPR ne recommandera un site ou un produit financier particulier ». Cette précision constitue le rempart fondamental contre ces tentatives de manipulation insidieuses.

Les citoyens doivent cultiver une vigilance accrue face aux contenus vidéo circulant sur les plateformes numériques, particulièrement lorsqu’ils concernent des recommandations financières. Plusieurs signaux d’alerte permettent d’identifier ces stratagèmes : les promesses de gains exceptionnels et rapides, les demandes de versement de frais préalables, les sollicitations téléphoniques ou électroniques consécutives au visionnage d’une vidéo, l’urgence artificielle créée pour précipiter la prise de décision, et les communications prétendument officielles exigeant des opérations bancaires par téléphone.

Les experts préconisent une vérification systématique de l’authenticité des communications officielles en contactant directement les institutions concernées par leurs canaux de communication habituels. Cette démarche, bien qu’elle puisse sembler fastidieuse, constitue la protection la plus efficace contre ces nouvelles formes de criminalité numérique.