Carrefour dévoile de très bons résultats

Carrefour a impulsé un virage vers le commerce en ligne, ce qui lui réussit avec une progression du e-commerce alimentaire de plus de 65% au troisième trimestre. Alexandre Bompard met également en avant un autre aspect des changements intervenus au sein de l'enseigne : la satisfaction clients. Les initiatives du groupe en la matière « portent leurs fruits : elles se traduisent par une nette amélioration du NPS, une croissance comparable record et une surperformance des segments bio et e-commerce ».



Pour l'ensemble de l'année 2020, Carrefour prévoit une dynamique commerciale « soutenue » ainsi qu'une amélioration du levier opérationnel des activités de distribution. En revanche, les services marchands, les services financiers et les ventes B2B (d'entreprises à entreprises) en Europe vont impacter négativement les résultats annuels en raison de la crise sanitaire.