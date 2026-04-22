France Travail dévoile les métiers qui embauchent le plus en 2026

En 2026, les métiers qui recrutent le plus en France ne sont ni les plus prestigieux ni les plus médiatisés. Selon les données de France Travail, les plus gros volumes d’embauche se situent d’abord dans les services, la restauration, les métiers du soin, l’entretien et certaines activités agricoles, autrement dit dans des professions qui touchent directement le quotidien des Français.

Des recrutements massifs dans les métiers du quotidien

Le premier enseignement de l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) 2026 est limpide : l’emploi se joue d’abord sur le terrain. France Travail recense 2,28 millions de projets de recrutement cette année, en recul de 6,5% sur un an, mais avec des tensions un peu moins fortes qu’en 2025. L’établissement souligne ainsi que « moins d’un projet sur deux est jugé difficile », un signal qui peut compter pour les candidats en reconversion, les jeunes actifs ou les personnes éloignées de l’emploi.

Ce classement raconte surtout autre chose qu’une simple photographie statistique. Il montre où se trouvent les portes d’entrée les plus nombreuses. Les employeurs cherchent avant tout des profils capables de faire tourner un restaurant, d’accompagner une personne âgée, d’assurer l’entretien de locaux, de tenir un rayon, de travailler en cuisine ou d’intervenir dans l’animation. Ce sont des métiers souvent plus accessibles que d’autres en matière de diplôme, même s’ils exigent de la disponibilité, du rythme et, dans bien des cas, une forte capacité d’adaptation.

Selon la base statistique détaillée BMO 2026, les dix métiers qui recrutent le plus sont les suivants :

Aides de cuisine et employés polyvalents de restauration : 97.140 projets Serveurs de cafés-restaurants : 93.840 projets Viticulteurs et arboriculteurs : 83.820 projets Agriculteurs : 81.990 projets Agents d’entretien de locaux : 80.930 projets Aides à domicile et auxiliaires de vie : 69.490 projets Professionnels de l’animation socioculturelle : 64.880 projets Aides-soignants : 62.080 projets Employés de libre-service : 59.940 projets Cuisiniers : 51.610 projets

Des métiers visibles partout, mais pas toujours simples à pourvoir

Ce palmarès a une particularité : il mélange des emplois durables et des besoins très saisonniers. Les viticulteurs et arboriculteurs, par exemple, pèsent très lourd dans le classement, mais ces recrutements répondent largement aux temps forts de l’activité agricole. À l’inverse, l’aide à domicile, l’entretien, la restauration commerciale ou les postes d’employés de libre-service correspondent à des besoins plus permanents et répartis dans l’ensemble du territoire. Pour un lecteur qui cherche une piste concrète, ce n’est pas un détail : le volume ne dit pas tout, il faut aussi regarder la nature des contrats et la régularité de la demande.

Autre indication précieuse : la baisse des difficultés de recrutement ne signifie pas que tout est devenu simple. Certains secteurs continuent à manquer de bras. France Travail relève ainsi que la santé fait partie de « l’un des rares secteurs à progresser cette année ». Cela confirme le poids croissant des besoins liés au vieillissement, à l’accompagnement de la dépendance et au fonctionnement quotidien des établissements de soins. Pour les actifs, cela veut dire qu’un métier d’aide-soignant ou d’auxiliaire de vie ne fait pas seulement partie des métiers qui recrutent beaucoup : il s’inscrit aussi dans une tendance de fond.

Le même raisonnement vaut pour la restauration. Voir les aides de cuisine, employés polyvalents et serveurs occuper les deux premières places du classement n’a rien d’anecdotique. Cela signifie que les besoins restent immenses malgré le ralentissement économique général. Mais cela rappelle aussi les fragilités bien connues du secteur : horaires décalés, turn-over important, saisonnalité dans certaines zones, difficultés de fidélisation. Autrement dit, ce sont des métiers où l’on peut trouver du travail relativement vite, mais où la stabilité dépend beaucoup de l’établissement, du lieu et des conditions proposées.

Ce que ce top 10 dit vraiment aux candidats

Pour les demandeurs d’emploi, les étudiants, les salariés en reconversion ou les personnes qui veulent revenir rapidement sur le marché du travail, cette hiérarchie envoie un message très concret : les opportunités les plus nombreuses ne se trouvent pas forcément là où l’on parle le plus d’innovation. Elles sont dans les métiers du quotidien, ceux qui rendent un service immédiat et visible. L’infographie diffusée autour de l’enquête rappelle d’ailleurs que « 2 recrutements sur 3 proviennent des petites entreprises ». Le marché de l’emploi reste donc fortement local, ancré dans les commerces, les établissements de proximité, les structures médico-sociales, les associations et les petites organisations.

Cette dimension locale change la lecture du classement. Un poste d’agent d’entretien, d’aide à domicile, d’animateur socioculturel ou d’employé de libre-service n’offre pas seulement un gros volume national : il existe souvent à quelques kilomètres de chez soi. C’est aussi ce qui rend ces métiers décisifs pour une partie des candidats, notamment quand la mobilité est limitée, quand il faut reprendre une activité rapidement ou quand une formation courte est envisagée.