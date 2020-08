Crédit immobilier : vers une nouvelle baisse des taux

Depuis le début de l’année, les banques suivent les recommandations du Haut conseil de stabilité : pour éviter trop de prises de risque, les établissements bancaires demandent aux emprunteurs un apport personnel plus important. Le plafond au-delà duquel les banques peuvent prêter de l’argent est aussi plus faible. Par conséquent, les profils les plus fragiles (les jeunes, les ménages au budget serré) sont de plus en plus écartés de l’accession à la propriété. Cela profite aux emprunteurs plus fortunés, qui peuvent même bénéficier de taux d’intérêt moins élevés.



L’écart entre les taux affichés et les taux réellement pratiqués se creuse, selon Cafpi qui a négocié des taux en moyenne inférieurs de 0,40% sur toutes les durées de remboursement. Malgré des barèmes resserrés, les banques ont tendance à traiter en priorité les profils les plus intéressants qui, en retour, peuvent profiter de meilleures négociations.