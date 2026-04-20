Pouvoir d’achat : les Français doivent se préparer à se serrer la ceinture

L’inflation refait surface avec une hausse de 4 à 5% des prix annoncée par l’UFC-Que Choisir, conséquence de la guerre au Moyen-Orient. Bien que moindre qu’en 2022-2023, cette nouvelle flambée obligera les Français à revoir leurs priorités budgétaires.

L’inflation de retour : une hausse de 4 à 5% des prix annoncée par l’UFC-Que Choisir

L’inflation resurgit dans le paysage économique français avec une ampleur préoccupante. L‘UFC-Que Choisir tire la sonnette d’alarme : les prix en rayons devraient s’envoler de 4 à 5% dans les prochains mois, conséquence directe des turbulences géopolitiques au Moyen-Orient. Cette nouvelle tempête inflationniste menace de porter un coup supplémentaire au pouvoir d’achat des Français, déjà malmené par plusieurs années de tensions économiques.

L’organisation de consommateurs fonde son analyse sur l’évolution des coûts énergétiques et l’impact des perturbations commerciales liées au conflit. « La hausse sera probablement de 4 à 5% dans les mois à venir dans les prix en rayon, mais lissée sur plusieurs mois », a précisé Grégory Caret, directeur de l’Observatoire de la consommation à l’UFC-Que Choisir, sur les ondes de RMC.

Une crise énergétique aux répercussions mondiales

Le contexte géopolitique actuel évoque douloureusement l’onde de choc provoquée par la guerre en Ukraine sur l’économie planétaire. Le conflit au Moyen-Orient, qui s’est embrasé fin février 2026, a déclenché une nouvelle flambée des cours de l’énergie et des matières premières. Les perturbations affectant le détroit d’Ormuz, artère vitale pour l’approvisionnement énergétique mondial, ont propagé leur onde de choc à travers les marchés internationaux.

Cette instabilité géopolitique révèle crûment les fragilités de notre interdépendance planétaire. Comme le démontre l’analyse économique contemporaine, la mondialisation a tissé des liens si étroits qu’un canal maritime bloqué ou un conflit régional peut paralyser des secteurs entiers de l’économie mondiale, illustrant parfaitement cette vulnérabilité systémique.

Les mécanismes de transmission des prix décryptés

Les négociations commerciales annuelles entre industriels et grande distribution, traditionnellement arrêtées au 1er mars, intègrent désormais des « clauses de révision obligatoires », explique Grégory Caret. Lorsque les coûts énergétiques et ceux des engrais s’emballent, « il faut rouvrir les négociations et répercuter ces hausses dans les prix de vente ».

Cette mécanique inflationniste obéit à un calendrier implacable. Les premiers produits touchés seront « ceux qui présentent les taux de rotation les plus rapides, c’est-à-dire ceux dont les dates de péremption sont courtes : les produits laitiers, les denrées fraîches, les yaourts », détaille le responsable de l’UFC-Que Choisir.

Une inflation sectorielle aux multiples visages

Au-delà de l’alimentaire, d’autres secteurs se préparent à essuyer cette nouvelle tempête inflationniste. « Tout ce qui concerne l’hygiène et la beauté subira également cette hausse, car ces produits contiennent beaucoup d’hydrocarbures, que ce soit dans les emballages ou dans leur fabrication même », précise Grégory Caret. L’impact s’étendra ainsi aux produits laitiers et frais, qui subiront un choc immédiat, aux cosmétiques et produits d’hygiène, aux emballages et contenants, ainsi qu’aux carburants et combustibles. Cette diversification des répercussions illustre la complexité labyrinthique des chaînes d’approvisionnement contemporaines, où une perturbation énergétique se propage tel un virus à travers de multiples canaux économiques.

L’analyse de l’UFC-Que Choisir se veut néanmoins relativement optimiste. Cette nouvelle poussée d’inflation « ne revêtira pas la même ampleur » que celle provoquée par la guerre en Ukraine en 2022-2023, qui avait atteint des sommets de « 20 à 25% de hausse en un peu plus d’un an ». Cette différence s’explique par une meilleure préparation des acteurs économiques, des réserves stratégiques plus conséquentes et une diversification accrue des sources d’approvisionnement depuis la crise ukrainienne.

Néanmoins, cette inflation modérée par rapport aux standards récents ne saurait occulter son impact tangible sur les ménages. Concernant la flambée du carburant, « très prononcée depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février mais quelque peu apaisée ces derniers jours », les Français devront opérer « des arbitrages » douloureux et « renoncer à certaines consommations pour privilégier l’essentiel : le transport, l’énergie de chauffage, l’alimentaire ».