Hausse des prix des carburants : les annonces de Lecornu

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé un nouveau train d’aides pour faire face à la flambée des prix du carburant. Ces mesures ciblent trois millions de « grands rouleurs » modestes et renforcent le soutien aux secteurs professionnels les plus touchés par la crise énergétique.

Les aides gouvernementales face à l’envolée des prix du carburant

Confronté à la flambée des prix du carburant consécutive aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, le Premier ministre Sébastien Lecornu a dévoilé mardi un arsenal d’aides ciblées d’une ampleur inédite. Ces mesures d’urgence, destinées à épauler les secteurs professionnels et les travailleurs modestes les plus vulnérables, s’inscrivent dans la stratégie d’accompagnement mensualisé privilégiée par l’exécutif depuis l’émergence de cette nouvelle crise énergétique.

Depuis le 27 février dernier, veille des premières frappes israélo-américaines sur l’Iran, les prix à la pompe connaissent une envolée vertigineuse. Le gazole a bondi d’environ 50 centimes pour culminer à une moyenne de 2,227 euros le litre, tandis que l’essence SP95-E10 s’affiche désormais à 1,979 euro le litre, soit une progression de 25 centimes selon les données gouvernementales compilées sur 7.341 stations-service françaises.

Une crise énergétique aux répercussions majeures

Cette nouvelle onde de choc énergétique percute l’économie française dans un contexte géopolitique d’une complexité rare. L’impact global de la guerre au Moyen-Orient représente désormais 6 milliards d’euros de surcoûts pour l’État français, révèle une évaluation gouvernementale présentée à l’issue d’une réunion stratégique à Bercy.

Cette enveloppe considérable se décompose selon plusieurs axes budgétaires : 3,6 milliards d’euros proviennent de l’alourdissement de la charge de la dette publique, les taux d’intérêt auxquels emprunte la France étant aujourd’hui « cinq fois plus élevés » qu’au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. Le renforcement des opérations extérieures françaises au Moyen-Orient pourrait engendrer plus d’un milliard d’euros supplémentaires cette année, tandis que l’inflation et les dépenses indexées grèvent également le budget national d’un milliard d’euros.

Un dispositif d’aides renforcé pour les professionnels

Pour répondre à cette situation critique, Sébastien Lecornu a détaillé un plan d’aides sectorielles substantiellement renforcées. Les pêcheurs, particulièrement exposés aux fluctuations des prix énergétiques, verront leur soutien progresser de 20 centimes par litre de gazole non routier (GNR) à une fourchette comprise « entre 30 et 35 centimes par litre » dès le mois de mai. Cette revalorisation significative témoigne de la reconnaissance des difficultés spécifiques de cette profession maritime.

Pour les agriculteurs, l’effort public sera « multiplié par quatre », passant d’une enveloppe initiale de 20 millions d’euros à une aide de 15 centimes par litre de GNR qui sera « déclenchée dès le mois de mai ». Cette mesure traduit la volonté gouvernementale de préserver la compétitivité du secteur primaire face à la concurrence internationale, dans un contexte où la souveraineté alimentaire constitue un enjeu stratégique majeur.

Les transporteurs routiers bénéficieront de la prolongation de leur aide actuelle de 20 centimes par litre en mai. Des négociations spécifiques seront également engagées « dans les jours qui viennent » avec les représentants des taxis et VTC, deux professions « particulièrement impactées » selon le Premier ministre. Le secteur du BTP, nouvellement intégré au dispositif, fera l’objet de discussions imminentes pour définir une première enveloppe dès mai, avec une aide envisagée d’environ 20 centimes par litre pour les petites entreprises de moins de 20 salariés.

Un soutien inédit pour trois millions de « grands rouleurs »

L’innovation majeure de ce plan réside dans la création d’un « dispositif d’accompagnement » destiné aux travailleurs modestes contraints de parcourir de longues distances quotidiennes. Cette mesure révolutionnaire, qui concernera environ trois millions de personnes, prendra la forme d’une aide forfaitisée correspondant « en moyenne à 20 centimes par litre ».

Selon les informations gouvernementales détaillées par BFM TV, les critères d’éligibilité s’articulent autour de plusieurs conditions cumulatives : être en emploi et posséder un véhicule personnel, parcourir au minimum 8.000 kilomètres par an ou 15 kilomètres pour les trajets domicile-travail, et appartenir aux catégories d’imposition D1 à D5. Cette segmentation fine vise à cibler précisément les ménages les plus vulnérables face à l’inflation énergétique.

Le Premier ministre a souligné que le seuil kilométrique sera fixé « assez bas » car « très vite en milieu rural on devient grand rouleur ». Cette approche traduit une prise de conscience aiguë des spécificités territoriales françaises, où la dépendance automobile demeure incontournable pour de nombreux actifs, particulièrement dans les zones périurbaines et rurales dépourvues de transports en commun efficaces.