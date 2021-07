En Allemagne, l’inflation flambe en juillet 2021

Selon l’institut Destatis, l’équivalent de l’Insee outre-Rhin, l’inflation en Allemagne au mois de juillet 2021 a battu des records. Elle a atteint 3,8% sur un an, et même 0,9% sur un mois. Des hausses qui tombent à 3,1% et 0,5% dès lors qu’elles sont harmonisées, ce qui ne leur enlève pas leur caractère inquiétant pour l’économie et la consommation.



D’autant plus qu’une telle augmentation annuelle des prix n’avait pas été connue par le pays dirigé par Angela Merkel depuis… plus de vingt ans. L’inflation en Allemagne en juillet 2021 a été supérieure à celle connue après la crise financière de 2008. Pire : un tel niveau d’inflation dans le pays n’avait jamais été atteint depuis la réunification Est-Ouest qui a eu lieu en 1993.