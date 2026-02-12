C’est la douche froide pour les passagers : la compagnie de croisière stoppe tout du jour au lendemain

Le monde des croisières en Alaska a été secoué par l’annonce soudaine de la cessation immédiate des activités d’Alaskan Dream Cruises, qui touche à la fois les voyageurs qui comptaient explorer l’Inside Passage (la voie maritime intérieure entre l’Alaska et la côte canadienne) et les nombreux employés de la compagnie. Cette décision marque la fin d’une entreprise positionnée sur la niche des « petites croisières d’expédition », proposant des expériences uniques et culturelles aux confins du nord des États-Unis et du Canada.

Arrêt brutal pour Alaskan Dream Cruises

L’arrêt des opérations d’Alaskan Dream Cruises, branche d’Allen Marine, a surpris le secteur du tourisme maritime après 15 années d’activité pour cette filiale, rapporte le magazine People. Allen Marine, qui cumule plus de 50 ans d’expérience, a annoncé la mise en pause « avec effet immédiat ». La suspension, qualifiée d' »inattendue » malgré des difficultés sous-jacentes, a été communiquée sans préavis et entraîne l’annulation de toutes les croisières à venir, laissant de nombreux voyageurs sans leur projet d’escapade en Alaska.

La flotte, composée de petits navires accueillant entre 40 et 80 passagers par navire, comprenait l’Admiralty Dream, l’Alaskan Dream, le Baranof Dream et le Chichagof Dream. Ces bateaux proposaient des voyages intimistes et personnalisés, permettant une immersion dans les paysages et les cultures de la région. Les croisières, d’une durée de 5 à 8 jours, offraient des activités variées :

randonnées

kayak

paddleboard

rencontres avec les autochtones pour une dimension culturelle poussée

Ce que ça change pour les clients et le personnel

L’annonce produit des répercussions immédiates pour les clients et le personnel. Les passagers ayant réservé voient leurs projets annulés. La compagnie a indiqué qu’elle contactera chaque client par e-mail pour traiter les remboursements, et qu’elle reste joignable via l’adresse e-mail habituelle et le numéro de téléphone affiché sur le site d’Alaskan Dream Cruises.

Côté emplois, l’avenir est flou pour les 95 employés saisonniers et les 10 employés annuels qui faisaient tourner l’activité. Aucun détail précis sur la façon dont ces postes seront gérés n’a encore été communiqué, ce qui accroît l’incertitude pour ces salariés.