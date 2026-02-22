40 € le caddie plein : l’enseigne portugaise qui fait trembler Lidl et Carrefour

Le paysage de la grande distribution au Portugal a changé avec l’ouverture de Sempre Bom, une nouvelle enseigne installée à Viseu. Situé au Pavillon 11, Rua Quinta da Manhosa sur la route nationale 231, ce supermarché low cost a pris ses quartiers pour attirer les consommateurs en quête de bons plans. Ouvert depuis le 17 octobre, Sempre Bom promet un caddie plein pour environ 40 €, une offre qui retient l’attention dans une période économique tendue et alors que le gaspillage alimentaire devient un problème croissant.

Un magasin qui mise sur l’économie et la durabilité

Sempre Bom se distingue par un concept qui mêle économies et lutte contre le gaspillage. L’enseigne vise les consommateurs qui veulent préserver leur pouvoir d’achat sans renoncer à la qualité, explique L’Internaute. Contrairement à de nombreux magasins traditionnels, Sempre Bom propose des produits issus des excédents de grandes chaînes, de retours clients, de lignes de produits arrêtées ou d’articles légèrement endommagés, donnant ainsi une seconde vie à ces produits.

Les rayons sont alimentés par des sources variées, allant des surplus de stock aux articles écartés pour des raisons esthétiques. Soucieux de la sécurité alimentaire, Sempre Bom assure qu’aucun produit périmé n’est vendu, ce qui renforce la confiance des clients. Le déstockage est au cœur du concept et permet d’offrir des articles sains à des prix très bas.

Le prix phare : le caddie à 40 €

Parmi les atouts de l’enseigne, la promesse d’un chariot rempli pour 40 € attire particulièrement, alignant Sempre Bom avec d’autres enseignes connues pour leurs prix bas. Des témoignages postés sur les réseaux sociaux confirment que la promesse tient la route : plusieurs clients affirment qu’avec « un peu plus de 40 € », il est possible de repartir avec un caddie bien garni et varié. Ce slogan, combiné à un argumentaire à la fois économique et écologique, séduit ceux qui veulent optimiser leur budget sans renoncer aux marques qu’ils apprécient.

Le modèle commercial de Sempre Bom repose sur des arrivages réguliers et divers, issus des stocks rachetés aux grandes chaînes, un peu comme le déstockage non-alimentaire proposé par Lidl Outlet. La composition du caddie varie donc selon les nouveaux arrivages, ce qui donne envie de revenir pour découvrir des produits différents à chaque visite.